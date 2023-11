À la découverte des 47 préfectures du Japon

Ensemble, les villes de Fukuoka et Kita-Kyûshû forment la plus grande agglomération urbaine du Japon à l’ouest du Kansai. De par sa proximité au continent asiatique, la préfecture a toujours été tournée vers les échanges internationaux.

La préfecture de Fukuoka est située dans la partie nord-est de l’île de Kyûshu, face à la mer de Genkai à l’ouest, la mer intérieure de Seto au nord-est, et la mer d’Ariake au sud. Un tunnel et un pont qui traversent le détroit de Kanmon relient la préfecture à Honshû, l’île principale du Japon. Des plaines couvrent l’intérieur des terres, principalement au nord et à l’est, tandis que des régions montagneuses dominent l’est et le sud. La capitale Fukuoka ainsi que la ville de Kita-Kyûshû sont des centres industriels importants qui profitent de leur proximité avec continent asiatique.

La préfecture de Fukuoka en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Buzen, Chikugo et Chikuzen)

Capitale : Fukuoka

Population : 5 135 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 987 km2

La région offre une variété de sites naturels, avec une partie de la préfecture qui est intégrée dans le parc national de Setonaikai. La capitale, Fukuoka, est une ville dynamique réputée pour ses yatai, stands ambulants de restauration, et le Hakata Gion Yamakasa, un festival haut en couleur qui a lieu en juillet. Dazaifu, qui a été le centre administratif de Kyûshû du VIIIè au XIIè siècles, est doté de nombreux temples ainsi que du vaste sanctuaire de Tenmangû. Les aciéries impériales de Yawata, à Kita-Kyûshû, font partie des 23 sites de la révolution industrielle du Japon à l’ère Meiji (1868-1912) inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.



Les chutes pittoresques de Shiraito, proches de la station balnéaire d’Itoshima, dans le nord-ouest de la préfecture. (© Pixta)

Fukuoka est le centre économique de l’ouest du Japon et un grand pôle de l’industrie automobile. L’acier et les produits chimiques y ont également leur importance, ainsi que la biotechnologie qui est en plein essor. La préfecture possède un secteur agricole dynamique, produisant du riz, une grande variété de fruits et légumes et des plantes de jardin. La pêche y est aussi une industrie phare, avec des élevages de dorade et d’algues nori dans la mer d’Ariake.



Une ceinture pour kimono dans le style traditionnel de tissage appelé Hakata-ori. (© Pixta)

Personnalités originaires de Fukuoka

Matsumoto Seichô (1909-1992) : Écrivain prolifique surtout connu pour ses polars, dont Tokyo express et Le vase de sable (tous deux traduits en français par Rose-Marie Makino-Fayolle).

Takakura Ken (1931-2014) : Acteur. Connu dans les années 1960 pour ses rôles dans les films de yakuza, il a gagné une renommée internationale par la suite en jouant dans des films de Hollywood comme Black Rain de Ridley Scott.

Tani Ryôko (1975-) : Judoka et femme politique. Elle remporte deux médailles d’or consécutives aux jeux olympiques de Sydney en 2000 et Athènes en 2004 en poids super-légers.

(Photo de titre : stands yatai alignés dans une rue de la ville de Fukuoka. Pixta)