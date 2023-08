À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Niigata est connue pour sa neige abondante, ses carpes koi et l’île de Sado, qui a été longtemps une terre d’exil.

La préfecture de Niigata est située sur la côte ouest du pays, au bord de la mer du Japon. Des montagnes s’étendent le long de la frontière avec les préfectures avoisinantes, mais la partie côtière est plus en plaine. L’île de Sado et l’embouchure de la rivière Shinano, la plus longue du Japon, font partie de la préfecture de Niigata.

La région est connue pour sa neige abondante décrite par le romancier Kawabata Yasunari dans son œuvre Pays de Neige (traduit en français par Fujimori Bunkichi et Armel Guerne).

La préfecture de Niigata en bref

Établie en 1876 (anciennement les provinces de Echigo et Sado)

Capitale : Niigata

Population : 2 201 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 12 584 km2

Autrefois une terre d’exil, l’île de Sado est devenue une destination touristique très prisée. On peut y visiter les anciennes mines d’or qui ont contribué à soutenir l’économie du shogunat pendant l’époque d’Edo (1603-1867). C’est aussi l’un des habitats de l’ibis à crête du Japon, qui avait disparu de l’île mais a été réintroduit depuis quelques années grâce à admirable programme de conservation. (Voir notre article sur le sujet)



Un ibis à crête (Pixta)

La préfecture de Niigata abrite de nombreuses sources thermales et stations de ski, comme Yuzawa. Pour les alpinistes, le mont Tanigawa est une destination de choix, mais il présente aussi de réels dangers, avec plus de morts accidentelles par an que n’importe quel autre pic japonais.

Mais la plus grande fierté de Niigata est sans doute la qualité de son riz, reconnue depuis toujours, en particulier la variété supérieure Koshihikari, ainsi que son saké.



L’un des trésors de Niigata est le nishiki-goï, la carpe ornementale très recherchée par les étrangers. Si elle était jadis élevée à des fins alimentaires, l’espèce est de nos jours prisée pour ses couleurs bigarrées. (Pixta)



La mascotte officielle de Niigata s’appelle Lerch, en hommage à l’officier austro-hongrois du nom de Theodor Edler von Lerch, qui a été un pionnier de l’enseignement du ski au Japon. (© Association de tourisme de Niigata)

Personnalisés originaires de Niigata

Tanaka Kakuei (1918-1993) : Premier ministre du Japon de 1972 à 1974. Il est surtout connu pour avoir contribué à la normalisation des relations avec la Chine et pour son implication dans le scandale des pots-de-vin de Lockheed.

Watanabe Ken (1959-) : Acteur qui s’est d’abord fait un nom au Japon avant de devenir une star internationale. Sa fille An est également devenue une célèbre actrice nationale.

Hirano Ayumu (1998-) : Snowboardeur ayant remporté trois médailles olympique en half-pipe, dont la médaille d’or en 2022.

(Photo de titre : un train de la ligne Jôetsu traverse un paysage enneigé dans la préfecture de Niigata. Pixta)