Voyage à travers le Japon en quête des anciennes légendes de chats

Le passé impérial des chats japonais

Pour Iwazaki Eiji, vivre en compagnie des chats (neko) est normal. Il y en a toujours eu chez ses parents. À l’université, il s’est spécialisé dans leur nutrition mais a aussi commencé, par goût personnel, à faire des recherches sur leur domestication. À l’époque, on disait qu’elle remontait à environ quatre mille ans, dans l’Égypte ancienne où ces félins étaient vénérés.

Toutefois, Iwazaki explique : « En 2004, on a appris qu’un squelette de chat vieux de 9 500 ans avait été mis à jour sur l’île de Chypre dans une sépulture du site archéologique de Shillourokambos, où il avait été enterré avec un être humain. Aujourd’hui, on pense donc que les chats ont été domestiqués bien avant l’Égypte antique. »

« Au Japon, on supposait que des chats venus du continent par la route de la soie entre les époques de Nara (710-794) et de Heian (794-1185) étaient les ancêtres des chats présents dans le pays. Ils auraient été introduits par bateau au Japon pour protéger les textes sacrés du bouddhisme des ravages des rats. Mais en 2011, on a découvert sur le site archéologique de Karakami, situé sur l’île d’Ikinoshima, des ossements identifiés comme appartenant au plus vieux chat domestique du Japon. Les chats auraient donc été domestiqués ici depuis près de deux mille ans. On estime de plus que les chats du Japon, qui ont des spécificités visibles, pelage tricolore ou tacheté de noir, petites oreilles, queue courte ou tordue, sont peut-être légèrement différents des chats occidentaux sur le plan génétique. J’aimerais faire des recherches approfondies sur le sujet, afin de déterminer s’il existe une race de waneko, ou chat japonais. »

À l’époque de Heian, les chats étaient rares. Cela faisait d’eux des animaux de compagnie précieux choyés par les nobles, à commencer par l’empereur.

« La famille impériale est de toutes les dynasties royales celle qui a la plus longue histoire au monde, et l’on peut aussi dire que c’est celle dont le destin est associé à celui du chat depuis le plus longtemps. Les liens entre les empereurs et les chats sont en effet très profonds. L’empereur Uda, qui régna de 887 à 931, a écrit à propos de son chat dans son journal à plusieurs reprises. On perçoit son affection pour le chat noir que son père l’empereur Kôkô lui avait offert quand il avait 17 ans dans les descriptions qu’il en fait. L’empereur Ichijô (980-1011) aussi était connu pour appréciers ces félins, et on peut lire dans le fameux Notes de chevet de Sei Shônagon qu’il les aimait tellement qu’il leur avait attribué des rangs honorifiques. »

Les recherches d’Iwazaki sur l’histoire des chats japonais dont les sources officielles parlent peu, et sur les légendes à leur sujet, l’ont entraîné dans des études folkloriques.

Des légendes de bons chats qui rendent service

Après avoir obtenu son doctorat, Iwazaki s’est mis à la recherche de sites historiques liés aux chats. Il a visité divers temples et sanctuaires où se transmettaient des légendes ayant trait aux chats, découvertes dans des livres et sur Internet. Il s’est ainsi jusqu’à aujourd’hui rendu dans une centaine d’endroits à travers tout le pays.

« J’ai cherché dans des documents anciens, et j’ai été surpris par la quantité de lieux associés à ces légendes. Les informations sur Internet sont souvent sommaires et erronées. Comme je voulais laisser aux générations futures des données exactes, j’ai commencé à me rendre partout où je pouvais. »

« Dans la préfecture de Niigata, qui est parmi les 47 préfectures du Japon celle qui compte le plus grand nombre de sanctuaires shintô, il existe beaucoup d’histoires liées aux chats. Cela est sans doute lié au fait que dans cette région, qui est aussi la première productrice de riz, les rats étaient des ennemis naturels. Par exemple, le sanctuaire Nambu de la ville de Nagaoka est connue pour sa statue de chat, et à l’époque où l’élevage du ver à soie était florissant, le sanctuaire accueillait beaucoup de visiteurs venus vénérer ce dieu qui protégeait le riz ou les cocons des ravages des rats. »





Certaines légendes sont fréquentes dans tout le Japon, et d’autres sont spécifiques à des régions.

« La légende du neko-danka, ou “chat du temple”, est fréquente dans la région du Tōhoku, le nord-est du pays. Le chat du prêtre d’un temple pauvre disparaît un jour. Il apparaît en rêve à son maître à qui il annonce ceci : “Il y a en ce moment une cérémonie d’obsèques dans une famille riche. Je vais aller y semer la pagaille, mais si tu y vas et que tu récites une incantation que je vais t’apprendre, j’arrêterai immédiatement mes bêtises. Comme ça, ils te récompenseront comme il le faut, et ce sera bien pour notre temple.” Le prêtre lui obéit, le chat se calme, la rumeur du grand pouvoir du bonze se répand, et le temple devient florissant. »

« Dans la préfecture de Nagano, il y a beaucoup de légendes de kara-neko, c’est-à-dire de chats venus de Chine. La légende que l’on raconte encore de nos jours autour du sanctuaire Karaneko de la ville de Nagano en fournit un bon exemple. Quelqu’un a emprunté le chat chinois d’un voisin pour chasser un rat gigantesque. La légende dit que le chat était assez gros et fort pour remporter un combat contre un gros rat. »

Le neko-mata, une créature folkorique monstrueuse en forme de chat

Un personnage légendaire très connu de Niigata est celui de Yasaburô-bâ, ou « la vieille Yasaburô », une vieille femme cannibale qui ressemblait à un chat monstrueux.

« Autrefois, dans la région du Tôhoku, on disait aux enfants que s’ils n’étaient pas sages la nuit, la yuki onna, ou “femme des neiges”, viendrait les enlever. Mais dans la région de Niigata, il semble qu’on les ait menacés en parlant de la vieille Yasaburô. »

Cette vieille dame aurait été la mère du maître forgeron du sanctuaire de Yahiko, dans le nord de la préfecture de Niigata, et on raconte qu’elle se serait transformée en ogresse, si grand était son dépit que son fils eût perdu le conflit qui l’opposait au maître charpentier au moment de la cérémonie de complétion du sanctuaire.

Une autre légende similaire est celle de la déesse Myôtara-ten, vénérée au temple Hôkôin, situé à proximité du sanctuaire Yahiko. « Une vieille femme de l’île de Sado qui aime les chats se transforme en chat monstrueux à force de s’amuser à se rouler avec eux sur les dunes de sable de l’île. Elle s’envole vers le sanctuaire Yahiko, mais lorsque des villageois tentent alors de la tuer, elle met le feu à l’édifice. Finalement, les gens se mettront à la vénérer comme déesse. Mais ce n’est pas une légende officielle, et j’ai appris que la déesse révérée dans le temple Hôkôin n’a rien à voir avec les chats. »

Certaines légendes apparaissent dans des annales officielles.

« Dans le village de Nakanomata, toujours dans la préfecture de Niigata, existe une histoire célèbre selon laquelle un villageois du nom de Ushiki Kichijûrô aurait chassé une neko-mata, une créature folklorique yôkai. Un document ancien qui décrit cette expulsion en 1683 et inclut des informations sur la taille du cadavre, qui serait aussi gros qu’un veau, existe encore. Quant au sabre qu’Ushiki aurait utilisé, il est conservé au musée d’histoire locale. »





Iwazaki ajoute que cette légende est probablement liée à celles des neko-mata qui apparaissent autour du mont Fuji.

« On trouve une autre légende de chat, cette fois dans les gorges de Kurobe, dans la préfecture de Toyama. Une neko-mata chassée du mont Fuji se serait installée sur la montagne qui porte maintenant son nom où elle aurait dévoré de nombreux habitants. Des chasseurs auraient encerclé le mont pour la chasser, mais elle aurait disparu sans qu’on sache comment. Peut-être la suite correspond-elle à mon histoire précédente ? Cette neko-mata ne se serait-elle pas réfugiée dans la préfecture de Niigata où elle se serait aussi montrée comme une mangeuse d’hommes dans le village de Nakanomata avant d’être tuée par le sabre d’Uchiki ? Lorsque j’ai commencé à faire des recherches, j’ai redécouvert que les légendes ancrées dans diverses régions sont reliées. Je n’ai pas encore terminé, mais j’y trouve autant de suspens que dans une vraie énigme. »