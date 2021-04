Le patrimoine de Settaya, un précieux paysage architectural fidèle au passé

Des biens culturels venus du passé

Settaya se trouve à plusieurs kilomètres au sud du centre-ville de Nagaoka, dans la préfecture de Niigata. Le quartier est parsemé de structures historiques qui datent de l’ère Meiji (1868-1912) et l’ère Taishô (1912-1926), dont certains sont toujours utilisés par des fabriquant traditionnels comme, par exemple, un fabriquant de saké ayant 470 ans, ainsi qu’un fabricant de sauce soja assaisonnée de dashi (bouillon) fondé en 1831.









Settaya se trouve sur la route de Mikuni (Mikuni Kaidô) qui relayait dans le passé la région à la voie principale de Nakasendô. Les seigneurs locaux et les grands seigneurs féodaux (daimyô) venant du nord traversaient la voie dans le cadre des allez-retours vers Edo (l’ancienne Tokyo), suite au système sankin kôtai. Certains disent que l’origine du nom Settaya provient du fait que le quartier proposait le gîte et le couvert (settai) aux voyageurs.

Bien situé pour le trafic fluvial et routier, Settaya était géré de façon directe par le shogunat, et faisait partie du domaine du Kan’ei-ji, un temple associé au puissant clan dirigeant des Tokugawa. Grâce à cela, Settaya était protégé des lourdes réglementations des fonctionnaires des domaines, permettant l’essor de la production de produits fermentés tels que le saké, le miso et la sauce soja.









La prospérité de Settaya a perduré au XXe siècle, et par miracle le quartier a pu échapper aux bombardements de la fin de la guerre qui ont pourtant détruit une grande partie de Nagaoka. Parmi les entreprises continuant la fabrication traditionnelle, cinq ont des bâtiments classés Biens culturels, un hommage à l’attention portée à la préservation de ces structures historiques.









Architectures et jardins à préserver à tout prix

Les bâtiments du quartier ont subi des dégâts lors du tremblement de terre de Niigata Chûetsu en 2004, mais la communauté est restée solidaire et a crée un groupe de citoyens pour revitaliser le secteur. Dans le cadre de son travail, l’organisation a redécouvert le site d’un ancien fabriquant de boissons médicinales, Kina Safuran-shu Honpo.

Son fondateur, Yoshizawa Nitarô, est né en 1863 dans un village non loin de là. Alors qu’il travaillait chez un apothicaire à l’âge de 17 ans, il créa une boisson tonique faite d’un mélange de cannelle, clous de girofle et miel. Il lança son produit sous le nom de Kina Safuran-shu, qui se vendit très bien.









Le mot kina vient du nom japonais du Cinchona, un arbre dont l’écorce était utilisée pour traiter des maladies, y compris le paludisme. Tout comme le kina, le safran (safuran) était aussi une denrée rare, importée durant l’ère Meiji. L’utilisation des noms de ces deux ingrédients apportait un certain cachet au produit.

Yoshizawa transféra son commerce à Settaya en 1894, et commença a aussi produire du whisky et du vin, ce qui lui fit gagner une fortune. Passionné par la recherche et très dynamique, il put s’épanouir dans l’atmosphère libre de Settaya. Il consacra aussi beaucoup de temps et d’énergie à l’architecture et les jardins, construisant plusieurs bâtiments élégants et un jardin somptueux sur sa propriété immense.









Yoshizawa mourut en 1941, à l’âge de 78 ans, et suite à la Seconde Guerre mondiale, le commerce commença à décliner. Finalement, le coût de l’entretien, y compris des bâtiments et murs du jardin, s’avéra trop élevé, et la propriété tomba en désuétude. Mêmes les habitants du coin oublièrent presque son existence.

Le jardin a été lourdement abimé dans le séisme de 2004, avec la perte de beaucoup de décorations koto-e qui sont tombés de l’entrepôt. Le prix d’une restauration était énorme, bien plus que ne pouvait budgéter un particulier.





Ayant examiné les dégâts suite au tremblement de terre et regardant de près les koto-e des entrepôts, un groupe communautaire a décidé qu’il fallait les préserver pour les générations futures et a commencé les démarches pour classer les bâtiments en temps que Biens culturels. Les bâtiments ont été dûment classés en 2006, et le travail de restauration a pu avancer.

En 2009, des résident locaux ainsi que des étudiants bénévoles se sont mis à désherber et nettoyer le jardin, qui a révélé au fur et à mesure ses structures et l’esthétique de Yoshizawa Nitarô. Le groupe a découvert des documents et objets de valeur dans les bâtiments, et en 2013, une association a été créée pour préserver le site. Le travail de restauration continue, et les jardins sont ouverts au public depuis 2015. Le bouche-à-oreille s’est répandu au sujet des magnifiques koto-e, et rapidement, des visiteurs ont afflué de tout le Japon.