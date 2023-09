À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Mie abrite le lieu considéré comme le plus sacré du Japon, à savoir le sanctuaire shintô d’Ise. La région est également connue pour être le berceau des ninjas :

La préfecture de Mie est située sur la côte est de la péninsule de Kii, face à l’océan pacifique. Plusieurs de ses villes, dont la capitale Tsu, se trouvent sur la plaine d’Ise, dans la partie nord de la région. Le mont Ôdaigahara, au sud-ouest, est réputé comme étant parmi l’un des endroits du Japon où la pluie tombe le plus fréquemment.

La préfecture de Mie en bref

Établie en 1876 (anciennement les provinces d’Ise Shima, Kii, et Iga)

Capitale : Tsu

Population : 1 770 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 5 774 km2

Considéré comme le site shintoïste le plus sacré du Japon, Ise est composé de nombreux sanctuaires dont les plus importants sont le sanctuaire extérieur geku et le sanctuaire intérieur naiku. La tradition veut que les pavillons principaux de ces deux édifices soient reconstruits à l’identique tous les vingt ans, la dernière construction datant de 2013. Cette région attire les pèlerins depuis toujours.

La ville d’Iga est connue pour être le « berceau des ninjas », et un musée permet de découvrir certaines des techniques, pièges, et astuces de ces guerriers de l’ombre. (Voir notre article : En visite dans les villages de ninjas d’Iga et de Kôka)



Le Musée des ninjas d’Iga (Pixta)

La préfecture de Mie est le premier producteur au Japon de composants et dispositifs électroniques. Les industries principales comprennent aussi les équipements de transport ainsi que les secteurs chimiques et pétrochimiques.

Mie est également le berceau de l’industrie des perles de culture, créée par l’entrepreneur local Mikimoto Kôkichi (1858-1954). À l’origine pêcheuses d’huitres perlières, les ama perpétuent leur savoir-faire traditionnel en matière de plongée en apnée à la recherche de coquillages, fruits de mer et algues. Et n’oublions pas le bœuf de Matsusaka, originaire de la ville du même nom, qui est mondialement réputé.



Une plongeuse ama au travail (Pixta)

Personnalités originaires de Mie

Matsuo Bashô (1644-94) : Poète et écrivain de carnets de voyage. Il est surtout connu pour avoir perfectionné le haïku.

Edogawa Ranpo (1894-1965) : Ce nom de plume est un clin d’œil à l’écrivain anglais Edgar Allan Poe. Edogawa Ranpo est surtout connu pour ses romans policiers touchant au macabre, à l’érotisme et au grotesque.

Yoshida Saori (1982-) : Lutteuse libre qui a remporté une médaille d’or dans trois Jeux olympiques successifs. Elle a été le porte-drapeau de la délégation japonaise lors des JO de Londres en 2012.

(Photo de titre : lever de soleil sur le pont Uji, qui mène au sanctuaire intérieur d’Ise. Pixta)