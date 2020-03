Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon: le parc de Miyagawa Tsutsumi (Mie)

Visiterle Japon

Au nord-ouest du célébrissime sanctuaire d’Ise, dans la préfecture de Mie, de très nombreux cerisiers bordent les rives du fleuve Miya sur plus d’un kilomètre. Cette zone est connue comme la « traversée des cerisiers » depuis l’époque d’Edo, lorsque les voyageurs, en l'absence de pont, utilisaient un ferry pour traverser la voie navigable. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).