La préfecture de Fukushima est la troisième plus grande du Japon. Si elle est tristement devenue célèbre dans le monde après la triple catastrophe de mars 2011, elle regorge d’atouts touristiques et économiques.

Fukushima est une préfecture qui a de quoi séduire les visiteurs, avec des sites comme Aizu-Wakamatsu, ville historique à l’ouest, et la région de Hamadôri le long de la côte pacifique.

La préfecture de Fukushima en bref

Établie en 1876 (faisait anciennement partie de la province de Mutsu)

Capitale : Fukushima

Population : 1 833 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 13 784 km2

Fukushima est la troisième préfecture du Japon en superficie. La topographie et le climat sont variés, allant des régions montagneuses d’Aizu, à l’ouest, jusqu’à la région côtière plus tempérée de Hamadôri à l’est, et Nakadôri entre les deux.

Culminant à 2 356 mètres, Hiuchigatake est le plus haut pic de la préfecture. Il se situe au sein du parc national Oze, qui s’étend vers les préfectures de Gunma, Tochigi et Niigata. Mais le pic le plus connu est le mont Bandai, de 1 816 mètres de haut, trônant majestueusement au nord du lac Inawashiro.



Le mont Bandai se reflète dans les eaux du lac Inawashiro en hiver. (© Pixta)

L’économie de Fukushima s’illustre particulièrement dans les secteurs des produits chimiques et du matériel informatique, mais aussi dans l’industrie du transport. La préfecture jouit d’une richesse en ressources forestières, et ses vastes plaines en ont fait le deuxième producteur de pêches au Japon. (Voir notre article : Les pêches les plus sucrées du monde sont cultivées au Japon !)

Le violent séisme du 11 mars 2011, suivi du tsunami et de la fusion du réacteur nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi ont provoqué une catastrophe en trois actes. Douze ans après, certaines zones des municipalités avoisinantes de la centrale sont encore désignées zones interdites d’habitation pour une durée indéterminée. Le travail de démantèlement des réacteurs, de retrait des pièces et déchets, et de sécurisation des bâtiments risque de prendre plusieurs décennies. Le rejet de l’eau traitée dans l’océan Pacifique débutera normalement cet été. (Voir notre article : Douze ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima : le résumé des données)



Vue sur le réacteur nucléaire Fukushima Daiichi (© Pixta)

L’industrie de la pêche de Fukushima a également subi un coup dur. Malgré des contrôles sanitaires très stricts, les consommateurs ont boudé les produits venant de la région côtière par crainte de fuites potentielles radioactives vers la mer. Ainsi, le niveau de production du secteur de pêche n’a toujours pas retrouvé ne serait-ce que la moitié de ce qu’elle était en 2010, avant la désastre.

Pour maintenir sa croissance, Fukushima compte par conséquent sur le tourisme. Des sites tels que les pistes de ski autour du mont Bandai, les sources thermales côtières et dans les montagnes, le château de Tsurugajô et d’autres monuments historiques autour de la ville d’Aizu-Wakamatsu attirent les visiteurs. Il existe même un complexe hôtelier sur le thème des îles du Pacifique, Spa Resort Hawaiians, dans la ville d’Iwaki. Située à deux heures de train de Tokyo, Fukushima est aussi connue pour ses festivals, à commencer par Sôma Nomaoi, une tradition équestre de plus de mille ans d’histoire.



Le château de Tsurugajô, à Aizu-Wakamatsu, semble flotter parmi les magnifiques cerisiers en fleur. (© Pixta)



Kibitan, la nouvelle mascotte de la préfecture, symbolise la reconstruction de Fukushima après la catastrophe de mars 2011. Le personnage est à l’effigie du kibitaki (gobe-mouche narcisse).

Personnalités originaires de la préfecture de Fukushima

Noguchi Hideyo (1876-1928) : Bactériologiste. Malgré une grave brûlure à la main lorsqu’il était enfant, il est devenu un chercheur en médecine connu. Il a travaillé aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique pour identifier les causes de maladies tels que la syphilis et la fièvre jaune. Il est tombé malade et est décédé au Ghana lors d’un voyage de recherche. Son visage orne les billets de banque de 1 000 yens.

Tsuburaya Eiji (1901-1970). Connu comme le père des effets spéciaux appelés tokusatsu, c'était l'un des créateurs des franchises de films Godzilla et Ultraman. Il a travaillé sur plus de 250 films durant sa carrière marquante.

Nishida Toshiyuki (1947-) : Acteur. Principalement connu au Japon pour la série de films Tsuribaka nisshi sur des amateurs de pêche. Il a été élu deux fois meilleur acteur en recevant le Japan Academy Prize.

(Photo de titre : le Taki-zakura, un cerisier millénaire dans la ville de Miharu, préfecture de Fukushima. Pixta)