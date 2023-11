À la découverte des 47 préfectures du Japon

Okinawa est la préfecture la plus septentrionale du Japon. Avec son climat subtropical et son magnifique littoral, elle attire les amateurs de plongée de tout le pays. Okinawa a été indépendante pendant une grande partie de son histoire et a ainsi pu développé sa propre culture.

La préfecture d’Okinawa est un archipel en plein océan pacifique et mer de Chine orientale. Certains l’appellent toujours « les îles Ryûkyû », qui était le nom de l’ancien royaume indépendant qui a perduré pendant 450 ans à partir de 1429. Okinawa a été indépendante pendant une grande partie de son histoire et a développé sa propre culture qui intègre des éléments de différents courants venus d’Asie. (Voir notre article : Le royaume de Ryûkyû, à l’origine de la culture unique d’Okinawa)

Le climat y est pluvieux et subtropical, et les typhons sont fréquents. La topographie est principalement en terrain plat.

La préfecture d’Okinawa en bref

Établie en 1879 (anciennement le royaume des Ryûkyû)

Capitale : Naha

Population : 1 467 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 2 282 km2

Son climat tempéré, sa culture unique et sa nature luxuriante font d’Okinawa une destination de choix pour les touristes. Les amateurs de plongée et de randonnée palmée (snorkeling) affluent vers ses plages où l’on peut contempler ses récifs de corail et ses eaux crystallines. Ses trois parcs nationaux proposent des activités en plein air comme la randonnée et le canoë-kayak. Sur l’île principale d’Okinawa, le château de Shuri, résidence principale du royaume des Ryûkyû et centre de l’enseignement de karaté, est en cours de restauration après un grave incendie en 2019. L’histoire de la préfecture est représentée à travers les « sites Gusuku et biens culturels associés du royaume de Ryûkyû » inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2000. Au nord de l’île, le parc national de Yanbaru figure également sur la liste patrimoine mondial depuis 2021.

Plus au sud, la splendide île d’Ishigaki marque le point de départ pour visiter d’autres îles alentours. Sur celle d’Iriomote, on y trouve des forêts de mangroves et une flore et faune unique, dont le fameux chat sauvage yamaneko d’Iriomote. Dans la petite île de Taketomi, on peut visiter un village préservé typique du royaume des Ryûkyû. L’île de Miyako possède parmi les plus belles plages de sable fin au Japon, et les îles Kerama proposent des visites d’observation des baleines.



Le eisa est une danse folklorique traditionnelle au son de tambours. (© Pixta)

Le tourisme est le moteur principal de l’économie d’Okinawa. Cependant les revenus des bases militaires américaines situées à travers la préfecture restent élevés bien qu’ils aient diminué. L’agriculture tourne essentiellement autour de cultures tropicales comme la canne à sucre et les ananas, mais aussi des spécialités locales comme le goya, une variante amère de courge, l’agrume shîkuwâsâ et les patates douces.

L’agro-alimentaire et les raffineries de pétrole sont les principales industries. Okinawa est riche en artisanat tels la teinture de tissus bingata, la poterie yachimun, et l’awamori, une boisson alcoolisée produite à partir de riz fermenté puis distillé.



Les motifs multicolores de la teinture traditionnelle bingata d’Okinawa (© Pixta)

Personnalités originaires d’Okinawa

Iha Fuyû (1876-1947) : Philologue et historien familièrement appelé « le père des études sur Okinawa ».

Medoruma Shun (1960-) : Écrivain. Il a reçu le prix Akutagawa en 1997 pour sa nouvelle Suiteki (Une goutte d’eau). Auteur de L’âme de Kôtarô contemplait la mer (trad. de Myriam Dartois-Ako, Véronique Perrin et Corinne Quentin) et Les pleurs du vent (trad. de Corinne Quentin).

Amuro Namie (1977-) : Idole japonaise et star incontestée de la J-Pop, célèbre à travers l’Asie. Elle a pris sa retraite en 2018.

(Photo de titre : une statue de shīsā et la mer d’Okinawa en arrière-plan. Pixta)