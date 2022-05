[Galerie photos] Les 50 ans de la rétrocession d’Okinawa : un demi-siècle de paix et de bouleversements sur l’île

50 ans depuis le retour d'Okinawa sous la souverainté japonaise

Une histoire photographique des 50 années qui se sont écoulées depuis que les États-Unis ont rendu Okinawa au Japon, le 15 mai 1972.

1945

1er avril Les troupes américaines débarquent sur l’île principale d’Okinawa.

15 août Fin de la guerre du Pacifique.

1952

28 avril Entrée en vigueur du traité de paix de San Francisco. Les archipels d’Okinawa, Amami et Ogasawara restent sous occupation militaire américaine.

1959

30 juin Un avion militaire américain s’écrase sur l’école élémentaire Miyamori à Ishikawa (aujourd’hui Uruma). 17 enfants tués, 200 blessés.

1969

21 novembre Lors d’un sommet américano-japonais, le Premier ministre Satô Eisaku et le président américain Richard Nixon conviennent de la prochaine restitution d’Okinawa au Japon.



Le Premier ministre Satô Eisaku (à gauche) et le président américain Richard Nixon font une déclaration commune à l’issue de leur rencontre à la Maison Blanche, le 21 novembre 1969. Washington, États-Unis (Jiji Press)

1970

20 décembre Une foule en colère brûle plusieurs véhicules militaires américains à Koza (aujourd’hui ville d’Okinawa) à la suite d’un accident mortel causé par un soldat américain (émeute de Koza).

1972

15 mai Retour sous souveraineté. La monnaie locale, jusqu’alors le dollar, devient le yen.



Cérémonie de la restitution d’Okinawa au Japon, en présence de l’empereur Hirohito, au Nippon Budôkan, Tokyo, mai 1972 (Jiji Press)



Des citoyens font la queue dans une banque pour échanger des dollars contre des yens avant le retour au Japon. Naha (Jiji Press)

1975

20 juillet Ouverture de l’Okinawa International Ocean Expo



L’Aquapolis est construit et devient le symbole de l’exposition internationale d’Okinawa sur l’océan, pour un coût de plus de 13 milliards de yens (96 millions d’euros). Le dernier étage était une vaste plate-forme de 100 mètres de côté, avec des espaces d’exposition à l’intérieur. (Jiji Press)

1976

10 octobre Gushiken Yôkô remporte le titre de champion du monde junior des poids mouches (boxe) en battant Juan Guzman par KO au septième round. Il remporte ainsi le titre dès sa première tentative en compétition mondiale.

1978

30 juillet La circulation, auparavant à droite, passe à gauche.



Dernier jour de circulation à droite pour les véhicules à Okinawa. 29 juillet 1978. (Jiji Press)

1981

13 novembre L’Institut d’ornithologie de Yamashina nomme Yanbaru kuina, ou râle d’Okinawa, une nouvelle espèce d’oiseau découverte dans le village de Kunigami. (Voir notre article : Yanbaru, la réserve naturelle méconnue du nord d’Okinawa inscrite au patrimoine mondial)



Le râle d’Okinawa (Pixta)

1985

13 avril Le céramiste Kinjô Jirô devient le premier trésor national vivant d’Okinawa.

1989

23 juin Le musée de la paix de Himeyuri est inauguré afin de transmettre le souvenir des « cadettes d’Himeyuri », élèves de l’école normale pour filles d’Okinawa et de la première école préfectorale de filles, mobilisées à l’hôpital militaire pour soigner les soldats blessés à la fin de la guerre du Pacifique et sont mortes après avoir reçu l’ordre de se dissoudre.



Stèle Himeyuri

1992

Restauration du bâtiment principal du château de Shuri. (Voir notre article : L’histoire du château de Shuri, entre destructions et résurrections)



Le bâtiment principal du château de Shuri est ouvert au public pour coïncider avec la cérémonie de commémoration du 20e anniversaire de la restitution d’Okinawa au Japon. 15 mai 1992, parc du château de Shuri, Naha. (Jiji Press)

1995

23 juin Inauguration de la Pierre angulaire de la paix, ensemble de stèles sur lesquelles sont inscrits les noms de toutes les victimes de la bataille d’Okinawa.



Pierre angulaire de la paix

4 septembre Agression sexuelle d’une écolière par trois soldats américains.



Rassemblement de la population d’Okinawa organisé pour protester contre l’agression sexuelle d’une jeune fille par des soldats américains, le 21 octobre 1995. Parc Kaihin, ville de Ginowan. (Jiji Press)

1996

12 avril Les gouvernements japonais et américain parviennent à un accord sur la restitution de la base aérienne américaine de Futenma.

1999

4 avril Le lycée Okinawa Shôgaku remporte le kôshien de printemps. C’est la première fois que ce championnat national de base-ball est gagné par un établissement d’Okinawa

22 novembre Le gouverneur Inamine Keiichi annonce que la station aérienne de Futenma sera déplacée vers la zone côtière de Henoko, dans la ville de Nago.

2000

21 juillet Ouverture du 26e sommet du G8 sur l’île de Kyûshû et l’île d’Okinawa.



Les dirigeants du G8 posent pour une photo commémorative avant le sommet à Nago. 22 juillet 2000. (Jiji Press)

2 décembre Inscription des gusuku et sites patrimoniaux associés du royaume des Ryûkyû sur la Liste du patrimoine mondial. (Voir notre article : Le royaume de Ryûkyû, à l’origine de la culture unique d’Okinawa)



Premier rempart de Naka-gusuku (Pixta)

2004

13 août Un gros hélicoptère militaire américain s’écrase sur l’Université internationale d’Okinawa.



Un officiel japonais examine l’épave d’un hélicoptère américain près du mur sud du bâtiment principal de l’université internationale d’Okinawa à Ginowan. 15 août 2004. (Jiji Press)

2009

19 juillet Hatoyama Yukio, chef du Parti Démocratique du Japon (PDJ), déclare que la base aérienne de Futenma doit être relocalisée « au moins en dehors de la préfecture ».

2010

10 mai Le Premier ministre Hatoyama Yukio abandonne l’idée de relocaliser la base aérienne de Futenma hors de la préfecture.

2012

1er octobre Six avions de transport à décollage et atterrissage verticaux Osprey du corps des Marines des États-Unis sont déployés pour la première fois sur la base aérienne de Futenma, malgré des crashs survenus au Maroc et en Floride en 2012, et malgré de vives protestations locales.



Des participants lancent un appel contre le déploiement de l’avion de transport à décollage et atterrissage vertical MV-22 Osprey sur la base aérienne de Futenma. 9 septembre 2012, Ginowan. (Jiji Press)

2018

30 septembre Tamaki Denny remporte l’élection du gouverneur d’Okinawa après avoir clairement déclaré son opposition à la relocalisation de la base aérienne américaine de Futenma à Henoko.

14 décembre Des remblais commencent à être déversés dans la mer sur la zone côtière de Henoko, dans la ville de Nago, en vue du déménagement de la base aérienne de Futenma.



Zone côtière qui doit être gagnée sur la mer à Henoko (au premier plan), où le déversement de terre et de sable a commencé. À l’arrière se trouve le camp militaire américain Schwab. 14 décembre 2018. (Jiji Press)

2019

24 février 72,15 % des résidents de la préfecture votent contre le remblai de la zone côtière de Henoko. (Voir notre article : Okinawa : les étapes du déménagement controversé de la base américaine de Futenma)



Manifestation contre le déplacement de la base aérienne à Henoko. 16 mars 2019, Naha. (Jiji Press)

31 octobre Un incendie se déclare dans le château de Shuri, patrimoine mondial, détruisant six bâtiments en bois de trois étages, dont les pavillons principal, nord et sud, et la porte Hôshinmon. (Voir notre article : Incendie terrible au château de Shuri, le symbole d’Okinawa inscrit au patrimoine mondial)



Le château de Shuri brûle. 31 octobre 2019, Naha (Jiji Press)

2021

26 juillet Le Comité du patrimoine mondial décide d’inscrire la proposition du Japon concernant « Amami Ôshima, Tokunoshima, le nord de l’île d’Okinawa et l’île d’Iriomote » au patrimoine naturel mondial. Il s’agit du deuxième site d’Okinawa à être inscrit au patrimoine mondial. (Voir notre article : Des îles paradisiaques du sud-ouest du Japon inscrites au patrimoine naturel de l’Unesco)



Forêts et mangrove de la rivière Kesaji, village de Kunigami.

(Photo de titre : le monument commémoratif de la « Lutte pour le retour à la patrie » au cap Hedo, pointe la plus septentrionale de l’île principale d’Okinawa. Photos de Nippon.com, sauf mentions contraires)