Okinawa World : à la découverte de la nature et de la culture des îles du royaume de Ryûkyû

Okinawa World est un parc à thème situé dans la ville de Nanjô, dans la préfecture d’Okinawa. Ouvert en 1996, le parc présente au visiteur l’histoire, la culture et la faune et la flore des îles. Il se dote aussi d’un village d’artisanat traditionnel, où les visiteurs peuvent s’essayer à des pratiques telles que la teinture à l’indigo ou encore le soufflage de verre. S’ils préfèrent se dégourdir les jambes, ils peuvent tout aussi bien flâner dans un jardin tropical, où les attendra probablement le habu, un long serpent de la région, ou encore s’engouffrer dans une immense grotte calcaire.

La grotte Gyokusendô

L’attraction phare d’Okinawa World est Gyokusendô, une grotte de calcaire longue de cinq kilomètres, qui aurait été formée il y a quelque 300 000 ans. En 1967, des chercheurs y ont découvert de nombreuses grottes plus petites, entre autres formations géologiques. Une section de 890 mètres fut ouverte au public en 1972.

En tant qu’île entourée de récifs coraliens, Okinawa est riche en calcaire. Pas moins de 600 grottes de calcaire y ont été découvertes, la plus importante étant Gyokusendô. C’est également elle qui compte le plus grand nombre de stalactites et stalagmites au Japon ; plus d’un million !



L’entrée du parc Okinawa World est un bâtiment recouvert d’un toit traditionnel en briques rouges. Devant la structure se dresse le monument appelé Shishiku-no-Tô, qui arbore fièrement l’emblème de l’île, la créature gardienne shīsā.



Une imposante pierre se dresse à l’entrée de la grotte Gyokusendô.



Stalactites et stalagmites semblent jaillir çà et là des parois de la grotte Gyokusendô.

L’entrée de la grotte Gyokusendô est située juste à l’intérieur de la porte principale du parc. À l’intérieur de la grotte, une température constante de 21 degrés, 24 heures sur 24, 365 jours par an ; idéal pour échapper ne serait-ce que quelques heures au climat subtropical, chaud et humide, de l’île. Une passerelle vous fera traverser de nombreuses chambres, passant devant des bassins d’eau d’un bleu étincelant, avec en toile de fond des milliers de stalactites et stalagmites formés par l’écoulement constant de l’eau depuis des milliers d’années.



Ao no Izumi (la fontaine bleue), l’un des nombreux bassins souterrains à l’intérieur de la grotte. Les teintes irisées du bleu de l’eau en font un spectacle à couper le souffle.



Des lumières colorées ajoutent à l’atmosphère mystique qui règne dans la grotte.

Au paradis des fruits

Prenez l’escalator pour sortir de la grotte et là, changement de décor. Vous êtes accueilli par les vergers de fruits tropicaux du parc. Pas moins de 450 arbres fruitiers et autres plantes s’y dressent fièrement. Mangue, papaye, fruit du dragon, litchi… vous aurez l’embarras du choix parmi les quelque 50 variétés cultivées. Avec une telle diversité, le jardin est en fleur toute l’année. Le visiteur n’a plus qu’à se laisser porter par les douces effluves des fleurs et fruits tropicaux…



Une grande variété de plantes et de fruits, dont de nombreuses spécialités locales, poussent dans le jardin tropical.



Les visiteurs peuvent siroter un jus de fruits frais au Fruit Parlor.