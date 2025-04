Les Japonais rêvent de dormir huit heures par jour

Japan Data

Selon une étude, plus de la moitié des Japonais aimeraient, dans l’idéal, dormir huit heures par nuit. Mais en réalité, pas même la moitié d’entre eux n’y parviennent.

Au Japon, de nombreuses personnes ne passent pas assez de temps dans les bras de Morphée. En décembre 2024, la société d’équipement médical Fujiiryôki a mené un sondage sur le sommeil, à l’attention des personnes abonnées à sa newsletter. Interrogées sur le nombre d’heures pendant lesquelles elles dormaient en moyenne par semaine, 36,6 % ont répondu dormir six heures et 22,5 % cinq heures maximum. Les résultats de ce sondage ont montré que près de 60 % des personnes ne dormaient pas plus de six heures en semaine.

Les week-ends et les jours fériés, la moyenne la plus courante était « sept heures » (33,7%), indiquant que les sondés parviennent à dormir davantage qu’en semaine. Mais bien que la majorité (54,5 %) situe leur nombre d’heures de sommeil idéal à « huit heures », en réalité, de nombreuses personnes ne peuvent atteindre un nombre d’heures satisfaisant.

Par ailleurs, 68 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles ont des « problèmes de sommeil ». 58,8 % qu’elles « se réveillent plusieurs fois par nuit », 44,2 % qu’elles ont un « sommeil léger », 42,8 % qu’elles se sentent toujours « fatiguées même après avoir dormi » et 40,9 % qu’elles « se relèvent plusieurs fois pour aller aux toilettes ».

La cause la plus fréquemment citée est l’âge (52,5 %), les deux autres causes étant le stress au travail (31,6 %) et le manque d’exercice (31,0 %).

(Photo de titre : Pixta)