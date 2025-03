Le printemps, saison des déménagements au Japon, sur fond de pénurie de main-d’œuvre

Japan Data

Au Japon, quand vient le printemps, les déménageurs ont du pain sur la planche. Rentrée des classes sur les bancs des écoles pour certains ou entrée dans la vie active pour d’autres. Cependant, en raison de la pénurie de main d’œuvre et d’autres problèmes ayant un impact direct sur la logistique, il n’est pas toujours aisé de trouver un jour qui soit compatible avec son emploi du temps.

Qu’il s’agisse d’une inscription à l’université, d’un nouvel emploi ou d’une mutation professionnelle, le printemps est pour de nombreux Japonais synonyme de nouveau départ, donnant fort à faire aux entreprises de déménagement. Trouver une date qui soit compatible avec son emploi du temps relève de plus en plus d’un casse-tête chinois, une bonne organisation en amont est donc de mise.

La société Art Moving Company a interrogé 400 personnes qui, à la fin du mois de janvier 2025, prévoyaient de déménager vers mars ou avril. Le sondage révèle que le pourcentage de répondants prévoyant de déménager début mars était supérieur de 4,5 points par rapport au sondage de 2024 et de 17,8 points par rapport à celle de 2022. Pour les déménagements prévus à la mi-mars, ce pourcentage était également en hausse de 2,3 points par rapport à 2024. Cependant, il était en baisse de 5,3 points dans le cas d’un déménagement prévu pour fin mars. On constate que, dans l’ensemble, le nombre de déménagements prévus au début du mois de mars augmente d’année en année, indiquant que de plus en plus de personnes jouent la carte de la sécurité et préfèrent s’y prendre tôt pour préparer leur nouveau départ.

Concernant la date de leur déménagement, 58,5 % des personnes interrogées semblent superstitieuses et disent ainsi se référer au calendrier lunaire traditionnel de six jours rokuyô pour choisir le jour le plus propice, connu sous le nom de taian, et éviter celui qui pourrait leur porter la poisse, butsumetsu. Si ce pourcentage est en baisse de 2 points par rapport au sondage précédent, il montre tout de même que plus de la moitié des personnes interrogées préfèrent mettre toutes les chances de leur côté.

Les révisions de la Loi sur les normes de travail au Japon ont entraîné un plafonnement des heures supplémentaires des chauffeurs routiers à compter d’avril 2024, qui a provoqué une pénurie croissante dans le secteur de la logistique. Lorsque la saison des déménagements bat son plein, nombreux sont ceux qui peinent à trouver un jour et une heure en accord avec leur emploi du temps.

Interrogées sur les problèmes rencontrés en raison de la pénurie de logistique, plus de la moitié ont répondu qu’elles n’avaient pas pu déménager le jour ou à l’heure qu’elles souhaitaient.

(Photo de titre : Pixta)