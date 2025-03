Les journaux et la télévision considérés comme les sources les plus fiables par les Japonais

Japan Data

Selon une étude, au Japon, les journaux et la télévision sont toujours considérés comme les sources d’informations les plus fiables, même si les sites en ligne sont les moyens les plus utilisés pour s’informer.

En quel média avez-vous le plus confiance ? L’Institut de stratégie Kioichô, basé à Tokyo, a mené une enquête en ligne auprès de 1 000 Japonais âgés de 18 ans et plus. Une seule réponse était possible.

Selon l’étude, les médias traditionnels ont toujours, et de loin, la faveur des Japonais, notamment les « journaux » et la « télévision » mentionnés respectivement par 40,3 % et 35,7 % des personnes interrogées. Cependant, le niveau de confiance était peu élevé pour les médias qui ont gagné en influence ces dernières années. Il s’agit notamment des « plateformes vidéo » et des « réseaux sociaux », plébiscités par respectivement 5,8 % et 5,1 % des personnes interrogées.

Les participants ont été interrogés sur leurs méthodes d’informations, notamment pour ce qui est de l’actualité. Les deux sources d’informations les plus courantes, toutes deux mentionnées par plus de 70 % des répondants, étaient les « sites portails » (77,4 %) et la « télévision » (71,5 %), contre 34,5 % pour les « journaux ». Avec un pourcentage plutôt proche, 31,7 % des personnes interrogées ont répondu les « plateformes vidéo » et 28 % les « médias sociaux ».

Si 40 % des répondants âgés d’une vingtaine d’années ont dit s’informer sur des sites portails, ce pourcentage atteint 60 % pour les autres groupes d’âge. On comprend bien que le pourcentage de ceux qui s’informent grâce à la télévision ou les journaux augmente avec l’âge des répondants. Chez les personnes dans la vingtaine, ce pourcentage n’atteint même pas 20 %.

Il s’agissait également de savoir si les répondants pensaient que les informations qu’ils recevaient étaient vraies ou fausses. 43,7 % ont répondu « oui » ou « dans une certaine mesure » et 48,2 % « non » ou « pas vraiment ».

La question de l’utilisation des réseaux sociaux pendant les élections a fait débat au Japon, à la suite d’allégations selon lesquelles des informations non fiables et diffamatoires sur des candidats avaient été diffusées lors de l’élection des gouverneurs de 2024 dans la préfecture de Hyôgo.

À la question de savoir si une réglementation des réseaux sociaux était nécessaire pendant une campagne électorale, 75,7 % ont répondu « oui » ou « dans une certaine mesure ». Les personnes en faveur d’une réglementation étaient plus nombreuses dans les tranches d’âge les plus élevées.

S’agissant des orientations politiques, avec 82,4 % des personnes interrogées, c’est chez les partisans du Ishin no Kai (Parti japonais de l’Innovation) que les appels à une réglementation sont les plus nombreux, suivi de 78,9 % pour les sympathisants du Parti libéral démocrate (PLD) et de 78,3 % pour les partisans du Parti constitutionnel démocrate (PDC). Chez les partisans du Parti démocrate du peuple (PDP), ce pourcentage est moins élevé, avec 61,1 % des personnes interrogées.

(Photo de titre : Pixta)