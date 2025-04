Population étrangère au Japon : évolution des chiffres et nationalités les plus représentées

Japan Data

La population étrangère au Japon a augmenté de 10 % en 2024, atteignant un nouveau record.

La population étrangère au Japon a la fin de l’année 2024 était de 3 768 977 personnes, selon l’Agence de l’Immigration. Il s’agit ainsi d’une hausse de 10,5 % (+ 357 985) par rapport à 2023, établissant un nouveau record pour la troisième année consécutive.

Plus précisément, il y a 1 913 516 hommes et 1 855 431 femmes, mais également 30 personnes enregistrées comme « autres ». Par type de visa le plus couramment octroyé, 918 116 personnes possèdent le statut de « résident permanent » (+ 26 547 par rapport à l’année précédente), 456 595 ont le statut de « stagiaires techniques », dans le cadre du programme de transfert de compétences vers leur pays d’origine (+ 52 039) et 402 134 personnes séjournent au Japon comme « étudiants » (+ 61 251).

Par pays et région, la Chine est le plus représenté (873 286), suivie du Vietnam (634 361), et de la Corée du Sud (409 238).

La population vietnamienne est celle qui a connu la plus importante augmentation en une année (+ 69 335).

Parmi les 47 préfectures japonaises, celle de Tokyo a la plus grande proportion de population étrangère avec 738 946 personnes (+ 11,4 %), soit 19,6 % du total. Elle est suivie par la préfecture d’Osaka (333 564), Aichi (331 733), Kanagawa (292 450) et Saitama (262 382).

