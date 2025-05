Sondage : le ronflement, un problème pour 48,5 % des personnes interrogées

Japan Data

Ne vous êtes-vous jamais dit « Je crois que ce sont les personnes en surpoids qui souffrent d’apnée du sommeil » ? Et pourtant même les minces peuvent être touchés, tout peut dépendre de la forme de la mâchoire et du larynx. Le ronflement est un signal envoyé par le corps. Si vous ronflez, prenez les choses en main, ne fermez pas les yeux sur le problème !

Depuis 2017, l’entreprise France Bed (basée à Tokyo) a fait quatre sondages sur le ronflement, qu’elle a menés auprès de 1 000 hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans.

Les résultats des trois précédentes enquêtes indiquaient que près de la moitié des sondés dormaient plus de 6 heures par nuit en moyenne, mais le sondage de 2025 montre qu’avec près de 60 %, ce chiffre est en hausse. Il semblerait que ces dernières années, le grand public ayant pris conscience du lien entre santé et qualité mais aussi quantité du sommeil, la tendance soit à l’allongement du temps de sommeil.

En 2017, 38,1 % des sondés indiquaient avoir des problèmes avec le ronflement alors qu’en 2025, ils sont désormais 48,5 %. On note que 54,2 % des hommes et 42,8 % des femmes déclarent ronfler. D’autre part, tous les sondés (homme comme femme) indiquent que leur principal problème de sommeil est le ronflement. Ces personnes ont tendance à dormir moins longtemps.

Or 68,7 % des sondés déclarant ronfler indiquent ne pas avoir consulté quand 10,3 % disent avoir voulu consulter sans pouvoir le faire.

Pour Gohira Yasunobu qui dirige la clinique Sapporo Surgical Memorial Hospital, « Apnée du sommeil et ronflement sont liés et il ne faut pas prendre la situation à la légère. » En effet, ce syndrôme peut favoriser l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques, mais aussi générer d’intenses somnolences diurnes à l’origine d’accidents de la route. Il faut consulter un généraliste ou un spécialiste et prendre les mesures nécessaires.

(Photo de titre : Pixta)