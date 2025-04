Ce qui a changé au Japon à partir d’avril 2025

Japan Data

Le mois d’avril au Japon est le début de l’exercice fiscal, de l’année scolaire et universitaire. En cette période de nouveau départ, voici une quizaine de choses qui ont changé sur l’Archipel, dont notamment des mesures pour alléger les charges financières alors que l’inflation se poursuit.

Un soutien accru pour les parents qui travaillent

Si les deux parents prennent un congé de plus de 14 jours pour leur enfant , ils percevront des allocations équivalant à 100 % de leurs revenus, contre 80 % auparavant. Ces allocations leur seront versées pendant une durée maximum de 28 jours.

L’exemption pour les parents de faire des heures supplémentaires dure désormais jusqu’à ce que leur enfant soit scolarisé à l’école élémentaire, contre une durée de seulement trois ans auparavant.

Les parents qui travaillent peuvent désormais prendre un congé pour leur enfant jusqu’à la fin de la troisième année d’école élémentaire, et non plus jusqu’à ce qu’il soit scolarisé à l’école élémentaire comme c’était le cas auparavant. Ils peuvent également prendre ce congé pour des événements tels que les cérémonies d’entrée dans un établissement scolaire ou lorsque les cours sont annulés, cas de force majeure nécessitant la présence d’un parent à la maison.

Publication du congé de paternité

L’obligation pour les entreprises de 1 000 salariés minimum de publier le taux d’utilisation du congé de paternité est étendue aux entreprises d’au moins 300 salariés.

Suppression du seuil de revenu pour les élèves de lycée

Tous les élèves du secondaire bénéficient d’une aide financière annuelle pouvant aller jusqu’à 118 800 yens (750 euros). Le seuil minimum de revenu du ménage de 9,1 millions de yens pour bénéficier de cette aide est supprimé.

Frais d’enseignement supérieur gratuits pour les ménages avec trois enfants ou plus

Les parents avec trois enfants ou plus, poursuivant des études supérieures, peuvent percevoir chaque année une allocation pouvant aller jusqu’à 540 000 yens (3 300 euros) pour les frais de scolarité dans les universités nationales ou publiques et jusqu’à 700 000 yens (4 400 euros) dans le cas d’universités privées. L’ancien seuil de revenu de 6 millions de yens pour bénéficier de cette aide a été supprimé.

Hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de consommation du quotidien

Selon une enquête menée par le centre de recherche Teikoku Databank auprès de 195 grandes entreprises du secteur agro-alimentaire, les prix de 4 225 références ont augmenté au mois d’avril, notamment les boissons alcoolisées, l’huile de cuisson, le fromage et le jambon. Par ailleurs, les principaux fabricants d’articles en papier, tels que les mouchoirs et le papier toilette, ont vu les prix de leurs produits augmenter de près de 10 %.

Hausse du prix de l’électricité

Les dix principales compagnies d’électricité du Japon appliquent des augmentations de prix comprises entre 385 yens et 465 yens pour un ménage standard pour l’utilisation de l’électricité en avril, à payer en mai. L’octroi par le gouvernement d’une aide pour l’électricité et le gaz a pris fin en mars. La surtaxe sur l’énergie renouvelable a augmenté de 0,49 yen pour atteindre 3,98 yens par kw/h.

Augmentation des tarifs ferroviaires

Les compagnies JR Hokkaidô et JR Kyûshû augmentent respectivement leurs tarifs de 7,6 % et 14,6 % en moyenne.

Paiements de pensions en hausse de 1,9 %

Les paiements de pensions publiques augmentent de 1,9 % par rapport à l’année fiscale 2024. Même s’il s’agit de la troisième année consécutive à la hausse, celle-ci ne suit pas la courbe de l’inflation.

Ajout de la vaccination contre le zona au programme de santé national

La vaccination contre le zona a été inscrite au programme de vaccination national des personnes âgées de 65 ans et plus. Pendant les cinq premières années, ils seront disponibles pour les personnes âgées de 66 ans et plus.

Guichet commun pour les douanes et l’immigration

Les guichets intégrés installés dans les aéroports visent à faciliter les procédures de douane et d’immigration. 69 guichets sont installés pour les terminaux 2 et 3 de l’aéroport international de Haneda, 10 pour le terminal 3 de l’aéroport international de Narita, et 109 pour les terminaux 1 et 2 de l’aéroport international du Kansai.

Plus de signature manuscrite pour les cartes de crédit

Il n’est plus possible d’utiliser la signature pour les paiements par carte de crédit. Le détenteur de la carte de crédit doit désormais obligatoirement composer son code PIN. Toutefois, cette mesure ne concerne pas les paiements sans contact pour les petites sommes.

L’Agence de la maison Impériale maintenant sur YouTube

L’Agence de la maison impériale a ouvert un compte YouTube officiel où elle publie des vidéos liées à l’empereur et à la famille impériale, telles que des conférences de presse. Les sections de commentaires ont été fermées.

