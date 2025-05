Sondage Ipsos sur le bonheur : les Japonais moins heureux que les Français

Japan Data

L’institut français Ipsos a conduit une enquête sur le bonheur dans 30 pays. Les Japonais sont parmi ceux qui se déclarent les moins « heureux », derrière les Français.

L’institut de sondage parisien Ipsos a mené une enquête sur le bonheur auprès de 23 765 personnes de 30 pays. Il en résulte que 60 % des répondants japonais se déclarent « heureux » (12 %« très heureux » et 48 % « plutôt heureux ».). L’Archipel se classe ainsi 27e sur 30. La première place revenant à l’Inde, avec 88 % d’habitants « heureux ». La moyenne est de 71 %.

Il semble que les économies émergentes ont davantage tendance à générer des personnes satisfaites de leur vie.

Au sein des pays du G7, la France arrive en tête (73 % d’heureux). Elle se trouve au 15e rang du classement général.

Le Japon termine dernier du classement en termes de pourcentage quand il s’agit d’affirmer que « ma qualité de vie actuelle est bonne », ainsi que « je m’attends à ce que ma qualité de vie s’améliore d’ici cinq ans ».

L’étude souligne un sentiment de stagnation chez les Japonais, où ces derniers ne semblent ni satisfaits de leur situation présente ni optimistes pour leur avenir.

Concernant les Japonais qui notent qu’ils ne sont « pas heureux du tout », la raison la plus communément citée est la situation financière, à 64 %, soit plus du double du pourcentage portant sur la deuxième raison la plus citée, qui est « je sens que ma vie a un sens » (seuls 27 % des sondés le déclarent).

Pour ceux que se sont décrits comme heureux, la raison la plus citée est « ma famille et mes enfants » (41,1 %), et « le sentiment d’être aimé » (41,0 %).

(Photo de titre : Pixta)