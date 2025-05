La population japonaise en déclin : les derniers chiffres officiels

Japan Data

Alors que la population japonaise a baissé pour la quatorzième année consécutive, le nombre de personnes d’au moins 75 ans continue d’augmenter.

Selon une étude publiée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications sur la base des données du recensement, au 1er octobre 2025, la population s’élevait à 123 802 000 habitants, soit une baisse de 0,44 % par rapport à l’année précédente.

Il y a 120 296 000 citoyens japonais qui vivent sur l’Archipel, ce qui représente une diminution de 0,74 % (- 898 000 personnes) par rapport à 2024. Il s’agit de la diminution la plus importante depuis le début des statistiques en 1950.

Par ailleurs, pour la 18e année de suite, le pays a enregistré une baisse de sa population naturelle (la différence entre le nombre de naissances et de décès), à - 890 000 personnes (437 000 femmes et 453 000 hommes).

L’augmentation de la population sociale, c’est-à-dire la différence entre le nombre de personnes arrivant au Japon et celles qui quittent le pays, s’est élevée à 340 000 (342 000 étrangers se sont installés au Japon, tandis que seulement 2 000 Japonais ont quitté le pays).

Par préfecture, seules Tokyo et Saitama ont vu leur population s’accroître. Le taux de déclin était supérieur à 1 % dans 18 préfectures, dont Akita (- 1,87 %), Aomori (- 1,66 %), et Iwate (- 1,57 %).

Par tranche d’âge, la population en âge de travailler, à savoir les personnes âgées de 15 à 64 ans, était de 73 728 000, soit une diminution de 224 000 par rapport à l’année précédente. En revanche, la population senior, âgée de 65 ans et plus (rouge et orange dans le graphe ci-dessous), a augmenté de 17 000 par rapport à l’année précédente jusqu’au chiffre de 36 243 000. Le nombre de personnes de 75 ans et plus s’est élevé de 700 000, à 20 777 000, représentant ainsi 57,3 % du groupe des 65 ans et plus.

