Sondage sur les médias préférés des Japonais

Un sondage a montré que les plateformes de médias sociaux les plus utilisées au Japon étaient l’application de messagerie Line, et YouTube, bien loin devant X et Instagram.

Tout le monde le constate, la plupart des Japonais de tous âges sont rivés sur leurs portables, que ce soit dans le train, les cafés et restaurants, et même en marchant. Le cabinet d’études de marché Cross Marketing a mené un sondage sur les médias sociaux au Japon auprès de 1 100 personnes de 20 à 69 ans. Les résultats ont montré que la plateforme la plus employée était Line, suivie de YouTube, respectivement à 60,1 % et 57,2 %. L’usage de Line concernait davantage les femmes et les générations « âgées », alors que les hommes et les jeunes se tournaient en premier plutôt vers YouTube.

Les deux activités les plus fréquentes sur ces plateformes étaient le visionnage de vidéo et l’envoi de messages. Les femmes citaient plus souvent la messagerie (41,2 %) et pour les hommes, le visionnage de vidéo était prééminent (43,1 %).

Parmi les répondants, seuls 4,9 % postaient leur propre contenu en ligne. Il n’y a pas de différence notable entre les hommes et les femmes.

En les questionnant à propos de leur perception de ce type de plateforme, ils ont reconnu ses avantages, tels que le plaisir de découvrir des visions différentes des choses, la facilité de communication et la possibilité de se tenir au courant des tendances. Cependant, beaucoup étaient également conscients de ses inconvénients, comme les risques liés au partage d’informations et aux commentaires malveillants. Cette prise de conscience se reflète dans le fait que 16,1 % des interrogés pensent qu’il est nécessaire de restreindre l’utilisation des médias sociaux par les mineurs.

