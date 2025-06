« Toilettes et salle de bain séparées » : les critères de logement des Japonais vivant seuls

Japan Data

Les Japonais à la recherche d’un logement à louer demandent surtout à ce que la salle de bain et les toilettes soient séparées et souhaitent un emplacement pour la machine à laver le linge.

Chintai, un service d’information sur le logement locatif, a analysé les critères de recherche des locataires solo pour mieux comprendre leurs attentes.

Dans 42,4 % des demandes, le loyer mensuel escompté est compris entre 50 000 et 79 999 yens (environ entre 300 et 500 euros). D’autre part, 75 % des futurs locataires espèrent pouvoir payer moins de 100 000 yens. Seuls 24,8 % se disent prêts à payer plus. Le « mur des 100 000 yens » est un palier très réel pour les personnes vivant seules.

Seuls, 46,7 % des demandeurs cherchant un logement coûtant entre 60 000 à 69 999 yens ont pour critère que « la salle de bain et toilettes soient séparées » contre 75,6 % de ceux prêts à débourser de 80 000 à 89 999 yens. Pour les loyers allant de 90 000 à 109 999 yens, ce critère est moins fréquent, probablement parce que les locataires potentiels partent du principe que, vu le montant, la salle de bain et les toilettes seront séparées et ne jugent pas nécessaire de le préciser dans leur recherche.



Dans les petits logements à loyer modéré, les toilettes, le lavabo et la baignoire ne sont pas dans des pièces séparées. (© Pixta)

Les critères de confort (« salle de bain et toilettes séparées » ou « logement situé à l’étage ») font la différence pour départager les exigences selon que le loyer fait « moins de 50 000 yens » ou entre « 50 000 et 79 999 yens ». Dès que le loyer dépasse les 50 000 yens, les futurs locataires recherchent une meilleure « qualité de vie ».

Quand la fourchette du loyer est « inférieure à 50 000 yens » ou « comprise entre 50 000 et 79 999 yens », les futurs locataires pensent principalement à leur qualité de vie. Avoir « un emplacement pour une machine à laver le linge dans le logement » ou « une salle de bain et des toilettes séparées » deviennent des critères décisifs (+ 25 à 30 points). Plus le loyer tourne autour des 80 000 yens, plus les attentes en termes de confort se font importantes.

Dans les fourchettes de loyer plus élevées (80 000-99 999 yens ou plus de 100 000 yens), les locataires s’attendent davantage à avoir un cadre de vie agréable et cherchent à avoir « un animal de compagnie », pouvoir « réchauffer l’eau du bain » ou être « plein sud ».

(Photo de titre : Pixta)