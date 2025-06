« L’acclimatation à la chaleur » : se préparer à l’été japonais chaud et humide

Japan Data

Les températures élevées de l’été s’installent doucement mais sûrement au Japon, où l’intérêt est grandissant envers « l’acclimatation à la chaleur ». Il s’agit d’adapter son corps aux hautes chaleurs à travers l’exercice physique ou le bain afin de s’assurer que le processus physiologique de transpiration s’effectue correctement.

En bougeant, la température corporelle augmente, le corps régule la chaleur en la libérant à l’extérieur par la transpiration ou l’augmentation de la température de la peau. Si ce processus ne fonctionne pas correctement, la température corporelle continue de s’accroître de plus en plus, provoquant un inconfort physique et, dans les cas graves, un coup de chaleur ou une hyperthermie (necchûshô).

Une enquête conduite par Daikin Industries auprès de 300 personnes de vingt ans et plus dans chacune des 47 préfectures du Japon, soit 14 100 sondés au total, a montré que 64,6 % d’entre eux avaient déjà ressenti « des symptômes de coups de chaleur » l’été dernier. Certains ont même été diagnostiqués à l’hôpital.

Le symptôme le plus souvent partagé par les répondants concernés par ce problème était « la baisse de la qualité de sommeil » (51,4 %), suivi par « une fatigue constante » (46,0 %) et « la sensation de faiblesse et une léthargie » (30,8 %).

Même si ces symptômes ne sont pas assez sévères pour être médicalement diagnostiqués comme un coup de chaleur, ils peuvent mener à une diminution des performances au travail et lors des études, et s’ils peuvent apparaître comme légers au début, le risque d’une dégradation de l’état de santé existe en cas d’absence de traitement.

Tout s’assurant de garder la pièce au frais et porter des vêtements qui laissent passer l’air, un moyen efficace d’éviter le coup de chaleur est de s’adapter avant l’arrivée des hautes températures. Par exemple en entraînant son corps à produire de la chaleur à travers le bain ou l’activité physique (marcher, course à pied, étirements, musculation), afin de permettre le bon fonctionnement du processus de sudation. On parle alors de « l’acclimatation à la chaleur ».

Il se trouve pourtant que seuls 7,7 % des interrogés connaissaient bien ce concept, et en comptant ceux qui avaient au moins entendu parler, le total n’était que d’environ 30 %. Daikin Industries souligne que « exactement comme quand vous nettoyez et testez le climatiseur avant l’arrivée des chaleurs estivales, il est nécessaire de préparer son corps en l’amenant à générer de la transpiration ».

(Photo de titre : Pixta)