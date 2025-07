Le charançon du riz est de retour

Japan Data

Avec les chaleurs intenses, un insecte tend à faire son retour dans l’Archipel : le charançon du riz, véritable plaie pour les producteurs.

Le charançon du riz (inekame-mushi) est un insecte de couleur brune, mesurant entre 12 et 13 millimètres de long. Le riz est l’un de ses plats favoris. Il se nourrit des nutriments de la plante, empêchant la croissance de cette dernière, et donnant une couleur noirâtre aux grains de riz. Dans ces conditions, impossible d’expédier aux distributeurs les céréales récoltées...



Grains de riz endommagés par des charançons du riz. (Photo avec l’aimable autorisation du Centre de recherche agricole de la préfecture d’Ibaraki)

Le Centre de contrôle des insectes parasitaires et des maladies de la préfecture de Saitama a mené une étude entre novembre 2024 et mars 2025. Résultat : hivernage des insectes dans 100 sites sur 172 de la préfecture, soit 58,1 %, et densité de 17,1 charançons par mètre carré, soit 43 fois plus que l’année précédente (0,4 par mètre carré). « Rien qu’en nous basant sur nos impressions durant l’étude, il ne faisait aucun doute que le nombre d’insectes avait augmenté », explique un responsable du centre.

En 2024, selon des entretiens menés par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche auprès d’autorités préfectorales, le charançon du riz était présent dans 37 des 47 préfectures de l’Archipel. Les préfectures où l’insecte n’a pas été observé se situent principalement dans le nord du Japon, notamment Hokkaidô, Aomori et Iwate.

Selon le ministère, la population de charançons du riz, qui étaient considérés comme l’un des trois principaux insectes parasitaires de cette céréale après la Seconde Guerre mondiale, avait nettement diminué vers les années 1960, grâce à des pesticides plus efficaces et des plantations de riz plus précoces, à tel point que les chercheurs avaient considéré l’espèce comme disparue. Cependant, le changement climatique associé à la culture de variétés de riz différentes, avec des périodes de croissance elles aussi différentes, a entraîné ces dernières années une recrudescence du nombre de charançons du riz.

