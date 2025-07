Achat immobilier à Tokyo : gare aux frais élevés de gestion et de réparation

Japan Data

Le prix des appartements est en hausse dans l’agglomération tokyoïte intra et extra-muros, à l’instar des frais de maintenance et de réparation déboursés par leurs propriétaires.

Des factures élevées pour des bâtiments élevés

Ce n’est pas nouveau, les appartements à Tokyo, et en périphérie de la capitale, ont de longue date figuré en tête des choix de nombreux locataires et propriétaires. Pratiques et avec un bon accès aux transports, ces logements sont généralement particulièrement prisés. Et leurs prix ont augmenté en conséquence. Mais les frais ne s’arrêtent pas au prix du logement en lui-même. Dans le cas d’immeubles collectifs, viennent ensuite les frais de gestion et les contributions à des fonds pour d’éventuelles réparations ou encore l’entretien des structures.

Le fournisseur de service d’information dans le secteur immobilier Lifull a rendu publics les chiffres des coûts mensuels d’entretien et de réparation concernant les appartements vieux de 11 à 20 ans. Les informations sont basées sur des publications émises par l’entreprise en 2010, 2015, 2020 et 2025, pour une surface habitable de 60 m².

Les données montrent que les frais de réparation mensuels augmentent progressivement à Tokyo et dans trois préfectures voisines (Saitama, Chiba et Kanagawa). La somme moyenne payée en 2025 est supérieure de 4 000 yens et 5 000 yens (23-30 euros) par rapport à 2010. Par ailleurs, la somme déboursée en moyenne pour la gestion, qui a atteint son maximum en 2010 et a brusquement chuté vers 2015, est à nouveau à la hausse.

À Tokyo, les frais combinés pour la gestion et les réparations futures s’élevaient en moyenne à 28 748 yens en 2025 (170 euros), près de 5 000 yens de plus que la moyenne en 2010, qui était de 22 395 yens. L’augmentation des frais mensuels est à prendre en compte avec les paiements des hypothèques et les taxes foncières dans la charge financière totale qui pèse sur les propriétaires d’appartements.

La répartition des frais selon l’âge du bâtiment montre que pour des structures d’au moins 11 ans dans les préfectures de Tokyo, Kanagawa et Saitama, les frais mensuels pour le fonds réparations s’élèvent en moyenne à 12 000 yens (70 euros). Ce sont les propriétés de moins de 5 ans qui ont les frais de gestion mensuels les plus élevés, avec une moyenne à Tokyo tout juste inférieure à 20 000 yens, 19 182 yens pour être précis.

Lifull attire l’attention sur le fait que « lors de l’acquisition d’un appartement, les gens ont tendance à se concentrer uniquement sur le prix de la propriété », et appelle les acheteurs à éviter des charges financières inattendues plus tard en prenant soin de vérifier les dépenses en cours, telles que les dépenses pour la gestion ou pour le fonds réparations.

Sources utilisées dans les graphiques

Informations des tendances des dépenses mensuelles pour la gestion et les réparations des appartements (japonais) de la société Lifull.

(Photo de titre : Pixta)