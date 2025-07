La désorientation en montagne, première cause des accidents des grimpeurs au Japon

Japan Data

La saison phare des randonnées en montagne a débuté, et malheureusement avec elle son lot d’accidents. Voyons les chiffres de l’année dernière, les principales causes et les tranches d’âges les plus concernées.

Un chiffre en baisse

L’Agence nationale de la police a récemment publié un compte-rendu des accidents de montagne survenus en 2024, et elle y recense 2 946 cas (- 5,8 % par rapport à l’année précédente) concernant un total de 3 557 personnes (- 5,9 %). Le chiffre général est ainsi moins important que celui de l’année précédente, qui avait été un record.

On déplore cependant 300 morts ou disparus (- 35 personnes) et 1 390 blessés (- 10 personnes). Environ la moitié des randonneurs secourus ont été retrouvés sains et saufs, un peu plus de 40 % étaient blessés et un peu moins de 10 % ont malheureusement trouvé la mort ou ont sont portés disparus.

Le nombre de cas d’accidents en montagne a passé la barre des 2 000 pour la première fois en 2010, et à l’exception de la période de la pandémie, il a eu tendance à augmenter. Cela peut s’expliquer par l’intérêt croissant pour les activités en plein air, dont notamment l’alpinisme.

Concernant les accidents impliquant les touristes étrangers, 99 cas ont été enregistrés pour 135 personnes (dont 7 sont décédées ou portées disparues). Ce sont tous deux les seconds chiffres les plus élevés depuis les premières statistiques sur le sujet en 2018.

La désorientation comme cause principale

Sur les 3 357 personnes prises dans un accident, 79,7 % s’étaient rendues en montagne pour faire de la randonnée, du ski ou de l’escalade, 8,8 % pour ramasser des champignons ou des plantes sauvages.

Dans la majorité des cas, les personnes s’étaient perdues (30,4 %), avaient fait une chute (20,0 %) ou avaient glissé (17,2%). D’autres étaient épuisées (10,2 %) ou avaient fait un malaise (7,6 %).

Par ailleurs, 2 678 personnes secourues avaient 40 ans et plus (soit 79,8 % du total), et 1 677 étaient âgées de 60 ans et plus (50,0 % du total). 275 personnes décédées ou portées disparues avaient 40 ans ou plus (91,7 % du total), et 192 décès concernaient des personnes âgées de 60 ans ou plus (64,0 % du total).

Les accidents au mont Fuji et au mont Takao en hausse

C’est la préfecture de Nagano qui compte le plus grand nombre d’accidents en montagne (321), suivie par Hokkaidô (189) puis Tokyo et Kanagawa (183 chacune). Le chiffre est particulièrement en hausse concernant le mont Fuji (83 personnes concernées, soit 62 % de plus qu’il y a cinq ans), et le mont Takao (131 personnes, + 52 %).

