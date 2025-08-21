Au Japon, le taux de réexpédition des colis diminue d’année en année

Japan Data

Au Japon, dans un contexte de pénurie de chauffeurs, la réexpédition des colis pourra-t-elle être assurée sans problème ? La méthode du dépôt de colis devant la porte ou un autre lieu demandé semble être de plus en plus fréquente.

Selon une étude du ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, 8,4 % des colis ont fait l’objet d’une nouvelle livraison. Ce taux étant en constante diminution, l’objectif de 7,5 % fixé par le ministère pour l’année fiscale 2025, semble difficilement atteignable.

Deux fois par an, en avril et en octobre, le ministère mène une étude auprès de six sociétés de livraison majeures, afin de collecter des données sur la quantité mensuelle de colis traités par chaque centre de services. Au total, 3,1 millions de colis ont été analysés pour les besoins de cette étude. 260 000 ont fait l’objet d’une nouvelle livraison.

Le taux de réexpédition des colis a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’étude précédente, menée en octobre 2024. Il était de 9,3 % dans les zones urbaines (- 0,8 point), de 7,9 % en périphérie (- 0,5 point) et de 7 % dans les zones rurales (- 1,1 point).

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux de réexpédition des colis ces dernières années. S’il se situait entre 15 % et 16 % en 2018 et en 2019, il n’était plus que de 8,5 % en avril 2020, alors que la population évitait les sorties en extérieur en raison de la pandémie de coronavirus. Ce taux s’est ensuite partiellement rétabli mais est resté relativement faible, et il est de nouveau en baisse. En cause, les différentes méthodes de livraison proposées, dont notamment le dépôt du colis à un lieu donné (devant la porte, devant un local, etc.).

Selon le ministère, le nombre de livraisons de colis au Japon a dans l’ensemble été en hausse, à l’exception de l’année qui a suivi la crise financière de 2008. Pendant l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024), 5 milliards de colis ont été traités, un chiffre sensiblement égal à celui de l’exercice précédent.

Sources utilisées pour les graphiques

Taux de réexpédition des colis en avril 2025 (en japonais) du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme

(Photo de titre : Pixta)