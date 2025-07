Le sud-ouest du Japon secoué : des centaines de séismes en dix jours

Japan Data

Une série de séismes se produit dans l’archipel des Tokara, au sud-ouest du Japon, depuis le 21 juin, et deux tremblements de terre importants ont eu lieu le 2 juillet.

Une série de tremblements de terre secoue actuellement l’archipel des Tokara, au sud-ouest du Japon. Du 21 au 30 juin, il y a eu 688 séismes d’une intensité de « 1 » ou plus sur le shindo, l’échelle japonaise d’intensité sismique à un lieu donné. La plupart étaient mineurs, mais une secousse de niveau « 5- » a eu lieu vers 18 h 30 dans la soirée du 30 juin, tandis qu’il y a eu 10 secousses de niveau « 4 » et 42 de niveau « 3 » dans cette période. Le total a dépassé les 700 le 1er juillet, et deux séismes de niveau « 5- » se sont produits le 2 juillet.

L’archipel des Tokara se situe entre les îles de Yakushima et Amami Ôshima, dans les eaux de la préfecture de Kagoshima. Les douze îles (sept inhabitées et cinq habitées) composant l’archipel sont placées dans le giron administratif du village de Toshima.

La grande île de Kyûshû et l’archipel des Tokara sont situées à l’endroit où la plaque de la mer des Philippines est subduite sous la plaque eurasienne, ce qui entraîne une activité sismique considérable dans la région. En décembre 2021, 308 tremblements de terre de shindo de « 1 » ou plus (maximum « 5+ ») ont été enregistrés, et en septembre 2023, 346 (maximum « 4 »).

Cette année, les secousses ont été plus nombreuses sur une courte période. Dans le passé, ce type d’activité sismique a duré jusqu’à un mois et l’observatoire météorologique du district de Fukuoka appelle les habitants à rester vigilant.

Sources utilisées dans les graphiques

Données sismiques (en japonais) de l’observatoire météorologique du district de Fukuoka

Données sismiques (en japonais) de l’observatoire météorologique du district de Fukuoka Données sismiques (en anglais) de l’Agence météorologique japonaise

(Voir également notre article : L’archipel des Tokara : paysages volcaniques, barrières de corail et dieux masqués)

(Photo de titre : l’île Akuseki, dans l’archipel des Tokara. Pixta)