Payer avec le code-barres et le code QR : avantages et inconvénients pour les Japonais

Une enquête récemment menée dans l’Archipel révèle que la méthode la plus couramment utilisée pour les paiements sans espèces consiste à utiliser un code-barres ou un code QR affiché sur son smartphone.

En juillet, un sondage a montré que 84,2 % des personnes interrogées utilisaient un moyen de paiement sans espèces pour régler leurs achats, à l’aide d’un code-barres ou d’un code QR affiché sur leur smartphone. L’enquête a été réalisée par Kufû Company Holdings auprès de 2 559 utilisateurs de son application de gestion budgétaire et de services associés.

Les paiements par code sont devenus la norme des transactions sans espèces au Japon, dépassant même les 76,3 % de sondés qui déclarent utiliser une carte de crédit physique. Viennent ensuite, à 69,8 %, les paiements en monnaie électronique, incluant les systèmes utilisés dans les transports publics tels que Suica et Pasmo, ou encore la monnaie émise par des enseignes comme Aeon. En revanche, seule une minorité de répondants, 14,7 %, utilise des cartes de débit.

Plus de 75 % des participants à l’enquête ont cité comme avantages du paiement par code le fait de cumuler des « points ou des récompenses en cashback » ainsi que la « rapidité et simplicité de paiement ». Dans le contexte actuel de hausse des prix, les consommateurs semblent motivés par la volonté d’obtenir un retour sur leurs achats. Par ailleurs, 21,7 % des répondants ont mentionné la commodité des « transferts d’argent entre particuliers », utiles notamment pour partager l’addition lors de sorties en groupe.

L’inconvénient le plus souvent mentionné concernant le paiement par code est sa non-disponibilité dans certains magasins, relevée par 62,2 % des répondants. Par ailleurs, seuls 26,4 % ont exprimé des inquiétudes liées à une utilisation frauduleuse ou à d’autres problèmes de sécurité.

