Le classement mondial 2025 des meilleures compagnies aériennes : le Japon toujours bien placé

Le classement des meilleures compagnies aériennes 2025 a été dévoilé, et les compagnies japonaises sont bien placées dans plusieurs catégories.

Toujours haut dans le classement

L’entreprise britannique Skytrax a annoncé les gagnants de son World Airline Awards 2025, le classement le plus prestigieux de l’industrie aéronautique, lancé en 1999.

Dans la catégorie des meilleures compagnies aériennes, All Nippon Airways (ANA) est arrivée cinquième (-1 par rapport à 2024) et Japan Airlines (JAL) est neuvième (-3).

Concernant les autres catégories, ANA est arrivée deuxième et JAL septième pour « les meilleurs équipages », puis respectivement deuxième et huitième pour « les compagnies les plus propres ».

Quant à la qualité des services, ANA s’est positionnée première et JAL deuxième.

La compagnie en tête du classement général 2025 est Qatar Airways, pour la deuxième année consécutive.

Top 10 des meilleures compagnies aériennes 2025

Qatar Airways Singapore Airlines Cathay Pacific Emirates All Nippon Airways Turkish Airlines Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de Skytrax.

Sources utilisées pour les graphiques

(Photo de titre : Pixta)