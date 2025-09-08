X, le réseau social le plus agaçant pour plus de 30 % des Japonais

Japan Data

Un sondage au Japon révèle que ce sont les publications peu fiables qui répandent de fausses informations qui agacent le plus les Japonais.

Un sentiment d’agacement sur la toile

Selon une étude menée au Japon par RJC Research, parmi les réseaux sociaux les plus horripilants arrive en tête X, anciennement Twitter.

Des hommes et des femmes âgées en 20 ans et 69 ans ont été interrogées sur leurs opinions sur les réseaux sociaux. 1 050 réponses ont été recueillies.

X a été cité par 32,6 % par des personnes interrogées, lesquelles ont manifesté un certain sentiment de colère ou de frustration à son égard. Ce pourcentage était supérieur de 19,1 points par rapport à Instagram, la deuxième plateforme citée par les sondés. Si les plus insatisfaits de X étaient majoritairement des hommes et des femmes dans la vingtaine et la trentaine, en revanche pour Instagram, c’étaient les femmes entre la vingtaine et la quarantaine qui s’en plaignaient le plus, une catégorie plus représentée que pour n’importe quel autre réseau social.

Interrogées sur la nature des publications les plus exaspérantes, 50 % des personnes interrogées ont déploré la diffusion d’informations peu fiables telles que les fausses rumeurs, les fausses nouvelles et les commérages. Venaient en deuxième position les publications impliquant des actes de harcèlement ou de diffamation. Par ailleurs, une question a été posée séparément sur les types de commentaires ou de réactions les plus agaçants. La réponse la plus fréquemment donnée était les commentaires agressifs, évoqués par 52,8 % des personnes interrogées. Dans les deux cas, plusieurs réponses étaient possibles.

Sources utilisées pour les données

Étude sur les plateformes de réseaux sociaux (en japonais) réalisée par RJC Research.

