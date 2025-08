Canicule au Japon : un record de 41,2 ºC en juillet 2025

Japan Data

Le 30 juillet 2025, le mercure est monté à 41,2° C à Tanba, au centre du pays. Voyons les anciens records de température qu’a connu le Japon.

Le Japon a enregistré un nouveau record de température le 30 juillet 2025, avec 41,2° C à Tanba, dans la préfecture de Hyôgo. Le dernier record avait été observé en juillet 2018 et en août 2020, avec 41,1° C, respectivement à Kumagaya (préf. Saitama) et Hamamatsu (préf. Shizuoka).

Depuis le début des statistiques sur le sujet en 1898, le Japon a connu une température supérieure à 40° C pour la première fois en juillet 1927, où le mercure avait atteint 40,2° C à Uwajima (préf. Ehime). En juillet 1933, il est monté à 40,8° C à Yamagata (préf. Yamagata), ce qui aurait été causé par des vents chauds et secs (foehn) descendant des montagnes.

La température record au Japon est restée inchangée pendant plus de 70 ans jusqu’au 16 août 2007, date à laquelle elle a atteint un nouveau record de 40,9° C à Tajimi (préf. Gifu) et à Kumagaya.

L’été 2025 a été exceptionnellement chaud dans le nord du Japon, la température dépassant régulièrement 35° C, avec même 39° C observé le 24 juillet à Kitami, sur l’île de Hokkaidô.

Les records de température au Japon

(ville, préfecture)

41,2° C

Tanba, Hyôgo (30 juillet 2025)

41,1° C

Hamamatsu, Shizuoka (17 août 2020)

Kumagaya, Saitama (23 juillet 2018)

41,0° C

Sano, Tochigi (29 juillet 2024)

Mino, Gifu (8 août 2018)

Gero, Gifu (6 août 2018)

Shimanto, Kôchi (12 août 2013)

40,9° C

Hamamatsu, Shizuoka (16 août 2020)

Tajimi, Gifu (16 août 2007)

Kumagaya, Saitama (16 août 2007)

40,8° C

Tainai, Niigata (23 août 2018)

ôme, Tokyo (23 juillet 2018)

Tajimi, Gifu (17 août 2007)

Yamagata, Yamagata (25 juillet 1933)

40,7° C

Tajimi, Gifu (23 juillet 2018)

Tajimi, Gifu (18 juillet 2018)

Kôfu, Yamanashi (10 août 2013)

Shimanto, Kôchi (10 août 2013)

40,6° C

Fukuchiyama, Kyoto (30 juillet 2025)

Nagaoka, Niigata (15 août 2019)

Mino, Gifu (18 juillet 2018)

Kôfu, Yamanashi (11 août 2013)

Katsuragi, Wakayama (8 août 1994)

Tenryû, Shizuoka (4 août 1994)

40,5° C

Kiryû, Gunma (11 août 2020)

Isesaki, Gunma (11 août 2020)

Gero, Gifu (8 août 2018)

Kôshû, Yamanashi (10 août 2013)

Source : liste créée par Nippon.com sur la base des données de l’Agence météorologique du Japon.

Sources utilisées

Données sur les records de températures (en japonais) de l’Agence météorologique du Japon.

(Photo de titre : des jeunes japonais s’hydratent devant la gare de Kaibara, à Tanba, dans la préfecture de Hyôgo, ou la température record a été enregistrée le 30 juillet 2025 © Jiji)