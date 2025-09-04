Les trains au Japon sont-ils toujours aussi bondés qu’avant ?

Japan Data

Le taux de congestion des trains dans les trois grandes agglomérations japonaises augmente depuis trois ans, mais il reste encore inférieur aux chiffres d’avant la pandémie.

Un rapport du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme montre que l’engorgement des lignes de trains desservant les trois grandes mégalopoles du Japon a légèrement augmenté en 2024.

Pourtant, se déplacer aux heures de pointe est moins insupportable qu’avant la pandémie de Covid-19, quand les trains étaient encore plus bondés.

Le rapport du ministère indique que le matin aux heures de pointe, dans les trois mégalopoles de Tokyo, Osaka et Nagoya, les rames sont remplies à respectivement 139 % (+ 3 points en glissement annuel), 116 % (+ 1 point) et 126 % (+ 3 points). Après une remarquable décrue en 2020 suite à la crise sanitaire, puis des chiffres encore faibles l’année suivante, ceux-ci ont augmenté de façon constante depuis 2022.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’engorgement des rames et la capacité des trains pour 31 grandes lignes de la région métropolitaine de Tokyo.

Un engorgement de 139 % signifie que le taux d’occupation de l’espace est supérieur de 39 % à l’occupation maximale prévue (c’est à dire quand les passagers peuvent encore, soit être assis, soit se tenir à une barre ou à une sangle et qu’il n’y a presque pas de contacts physiques directs entre usagers).

Jusqu’en 2000 environ, l’augmentation du nombre d’usagers a clairement excédé la capacité et l’engorgement des rames allait de 180 % à 200 %. Juste avant le début de la pandémie, le pourcentage tournait autour de 160 %, mais il est aujourd’hui de 20 points plus bas.

Sources utilisées pour le graphique

Rapport sur la congestion des trains pour l’exercice 2024 (en japonais), par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

(Photo de titre : Pixta)