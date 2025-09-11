Le salaire horaire minimum en hausse au Japon : l’évolution du montant

Japan Data

Au Japon, le salaire horaire minimum moyen sera augmenté de 63 yens pour l’exercice 2025. Voyons l’évolution du montant et les objectifs du gouvernement.

La sous-commission du Conseil central au salaire minimum, un organe consultatif du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, a suggéré d’augmenter le salaire horaire minimum moyen pondéré de 63 yens pour l’exercice 2025 (avril 2025-mai 2026). Il s’agit de la plus forte augmentation depuis l’adoption de l’actuelle indexation des salaires sur une base horaire, elle dépasse largement l’augmentation de 43 yens votée pour l’exercice 2023 et de 51 yens pour l’exercice 2024.

Si le salaire minimum est amendé conformément à cette recommandation, la moyenne nationale passera de 1 055 yens à 1 118 yens (6,5 euros environ).

Dans les grandes lignes, la sous-commission recommande de classer les 47 préfectures en trois catégories en fonction de leur situation économique. Une augmentation du salaire horaire minimum de 63 yens est prônée pour les six préfectures de catégorie A comprenant Tokyo et Osaka, ainsi que pour les 28 préfectures de catégorie B (dont Hokkaidô, Hiroshima et Fukuoka). Tandis que dans les 13 préfectures de catégorie C (dont Akita et Okinawa) l’augmentation pourrait être de 64 yens, constituant un record. Celui-ci s’explique par la volonté de réduire les disparités économiques comme encourager l’arrivée de main-d’œuvre, qui manque cruellement à ces régions dépeuplées.

Sur cette base, le montant réel de l’augmentation sera décidé par le conseil de chaque préfecture et les nouveaux salaires minimums entreront en vigueur vers le mois d’octobre 2025.

Le nouveau salaire minimum sera de 1 226 yens à Tokyo et de 1 225 yens à Kanagawa, dépassant pour la première fois les 1 200 yens. Il sera également supérieur à 1 100 yens dans les préfectures de Saitama, Chiba, Aichi, Osaka, Kyoto et Hyôgo, c’est à dire dans les trois principales zones métropolitaines du pays. Son niveau le plus bas sera compris entre 1 000 et 1 050 yens dans plusieurs préfectures, principalement dans les régions du Tôhoku (nord-est), Kyûshû et Shikoku (sud-ouest).

Le gouvernement japonais s’est fixé pour objectif de porter le salaire minimum moyen national à 1 500 yens au cours des années 2020. Pour y parvenir, une augmentation annuelle de 7,3 % est donc nécessaire. Mais il a néanmoins été difficile de parvenir à un accord entre les syndicats et le patronat sur des hausses importantes. Lors des dernières négociations, sept cycles de discussions ont été nécessaires au conseil pour la première fois en 44 ans, et la recommandation n’a pas atteint le niveau ciblé.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a fait savoir qu’il souhaitait apporter un soutien ciblé aux employeurs lorsque les salaires minimums dépasseraient l’objectif fixé par le gouvernement.

Données utilisées

Rapport sur le salaire horaire minimum durant l’exercice 2025 et l’exercice 2024, du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

