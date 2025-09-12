Achat immobilier à Tokyo : le nombre de logements de plus de 100 millions de yens augmente

Japan Data

Alors que les prix de l’immobilier augmentent dans la capitale, une enquête a révélé qu’un appartement d’occasion sur sept dans le centre de Tokyo valait au moins 100 millions de yens (582 000 euros).

Des condominiums hors de prix

Lifull, un fournisseur de service d’information dans le secteur immobilier, a conduit une enquête sur la proportion de logements d’occasion dont le prix est égal ou supérieur à 100 millions de yens (582 000 euros) dans les 23 arrondissements de Tokyo répertoriés sur son site Web immobilier Lifull Home’s.

En 2015 et 2020, ces appartements haut de gamme ne représentaient respectivement que 1,0 % et 3,4 % de l’ensemble des logements d’occasion, mais au cours du premier semestre 2025 (de janvier à juin), la proportion a grimpé à 15,5 %. En d’autres termes, environ un appartement d’occasion sur sept sur le marché central de Tokyo vaut aujourd’hui au moins 100 millions de yens.

On observe que plus de la moitié des appartements d’occasion enregistrés dans les arrondissements de Minato et Chiyoda ont été évalués à plus de 100 millions de yens, avec respectivement 54,5 % et 51,2 %, suivis par l’arrondissement de Chûô, à 44,7 %.

La proportion de logements d’occasion à prix élevé est particulièrement importante à Chiyoda, Chûô, Minato, Shinjuku, Shibuya et Bunkyô, qui sont les six arrondissements où se concentrent les fonctions urbaines essentielles de Tokyo. En revanche, moins de 5 % de ces foyers d’occasion ont un prix supérieur à 100 millions de yens dans 10 des 23 arrondissements de la capitale.

Ci-dessous, les dix arrondissements de la capitale où la proportion de logements d’occasion coûtant plus de 100 millions de yens est la plus élevée.

(Photo de titre : Pixta)