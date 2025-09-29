Japan Data

De nombreux Japonais sont mal préparés aux catastrophes naturelles

Catastrophe

Trois personnes sur quatre interrogées dans une enquête au Japon ont déclaré n’être « pas vraiment » ou « pas du tout » préparées à une catastrophe naturelle.
Lampes de poche et lanternes sont considérées comme essentielles

Dans une enquête menée au Japon, seulement environ un quart des répondants ont indiqué être « totalement » ou « plutôt » préparés à une catastrophe. Plus de 30 % des personnes âgées de la vingtaine à la quarantaine ont affirmé n’avoir pris aucune mesure de préparation.

Ce sondage a été réalisé en ligne en juillet 2025 par la société d’études Cross Marketing, auprès de personnes âgées de 20 à 79 ans à travers tout le pays. Elle a recueilli 3 000 réponses au total (moitié hommes, moitié femmes).

Êtes-vous préparé à une catastrophe naturelle ?

Les réponses multiples étaient possibles dans cette enquête, et à 41,7 %, ce que chaque sondé avait le plus souvent préparé était « un dispositif d’éclairage, comme des lampes de poche ou des lanternes ». Suivaient 38,6 % de personnes ayant prévu des « piles sèches », et environ un tiers disposant de « nourriture d’urgence, denrées non périssables et eau ». Les « toilettes portables utilisables sans eau » représentaient 20,1 % (soit une hausse de 5,4 points par rapport à l’enquête de l’année précédente).

Qu’avez-vous préparé ?

Les répondants ont aussi été interrogés sur leur connaissance du site d’évacuation le plus proche de leur domicile et de la distance pour s’y rendre. Plus de 60 % ont répondu « je ne sais pas où il se trouve ». Moins de 20 % savaient combien de temps il fallait pour s’y rendre, et avaient réellement vérifié.

Connaissez-vous l’emplacement et la distance du site d’évacuation le plus proche, et l’avez-vous vérifié ?

