De nombreux Japonais sont mal préparés aux catastrophes naturelles

Trois personnes sur quatre interrogées dans une enquête au Japon ont déclaré n’être « pas vraiment » ou « pas du tout » préparées à une catastrophe naturelle.

Lampes de poche et lanternes sont considérées comme essentielles

Dans une enquête menée au Japon, seulement environ un quart des répondants ont indiqué être « totalement » ou « plutôt » préparés à une catastrophe. Plus de 30 % des personnes âgées de la vingtaine à la quarantaine ont affirmé n’avoir pris aucune mesure de préparation.

Ce sondage a été réalisé en ligne en juillet 2025 par la société d’études Cross Marketing, auprès de personnes âgées de 20 à 79 ans à travers tout le pays. Elle a recueilli 3 000 réponses au total (moitié hommes, moitié femmes).

Les réponses multiples étaient possibles dans cette enquête, et à 41,7 %, ce que chaque sondé avait le plus souvent préparé était « un dispositif d’éclairage, comme des lampes de poche ou des lanternes ». Suivaient 38,6 % de personnes ayant prévu des « piles sèches », et environ un tiers disposant de « nourriture d’urgence, denrées non périssables et eau ». Les « toilettes portables utilisables sans eau » représentaient 20,1 % (soit une hausse de 5,4 points par rapport à l’enquête de l’année précédente).

Les répondants ont aussi été interrogés sur leur connaissance du site d’évacuation le plus proche de leur domicile et de la distance pour s’y rendre. Plus de 60 % ont répondu « je ne sais pas où il se trouve ». Moins de 20 % savaient combien de temps il fallait pour s’y rendre, et avaient réellement vérifié.

Données utilisées

Enquête 2025 sur la préparation à la prévention des catastrophes (en japonais), par Cross Marketing.

(Photo de titre : Pixta)