Que font les Japonais pour lutter contre les effets du vieillissement ?

Japan Data

Un sondage portant sur le vieillissement a montré que les personnes inquiètes de prendre de l’âge se préoccupaient notamment de leurs cheveux, puis de leur capacité visuelle et de leurs rides sur le visage. Quels moyens emploient-elles pour « résister » à ce phénomène ?

Comment résister aux effets de l’âge

Un sondage mené en juillet par l’institut de recherche MyVoice Communications auprès de 11 551 personnes au Japon a révélé que 55,7 % d’entre elles étaient particulièrement ennuyées de vieillir et qu’elles voulaient « résister » à ce phénomène. D’un autre côté, 21,4 % des interrogés ont dit qu’ils acceptaient les effets de l’âge.

Seuls 29 % ont répondu qu’ils voulaient avoir une apparence physique correspondant à leur âge réel, tandis que 55 % souhaitaient être vus plus jeunes que leur âge.

Les sondés se sont exprimés sur les changements qu’ils associaient le plus au vieillissement (réponses multiples). La perte et le blanchiment des cheveux arrivaient en premier (53,7 %), puis la capacité visuelle (myopie ou hypermétropie, 52,7 %), et les rides sur le visage (40,7 %).

Environ 30 % des répondants ont indiqué qu’ils tentaient de résister activement aux effets de l’âge à travers des mesures préventives. Au sein de ce groupe, le moyen le plus employé était les produits anti-âge (40 %). Ensuite venaient la marche, le bilan médical régulier et les soins dentaires (tous à 36 % environ). Le questionnaire était également à choix multiples.

Données utilisées

Rapport sur les mesures contre le vieillissement (en japonais), par MyVoice Communications.

(Photo de titre : Pixta)