Que font les Japonais pour lutter contre les effets du vieillissement ?

Un sondage portant sur le vieillissement a montré que les personnes inquiètes de prendre de l’âge se préoccupaient notamment de leurs cheveux, puis de leur capacité visuelle et de leurs rides sur le visage. Quels moyens emploient-elles pour « résister » à ce phénomène ?
Un sondage mené en juillet par l’institut de recherche MyVoice Communications auprès de 11 551 personnes au Japon a révélé que 55,7 % d’entre elles étaient particulièrement ennuyées de vieillir et qu’elles voulaient « résister » à ce phénomène. D’un autre côté, 21,4 % des interrogés ont dit qu’ils acceptaient les effets de l’âge.

Seuls 29 % ont répondu qu’ils voulaient avoir une apparence physique correspondant à leur âge réel, tandis que 55 % souhaitaient être vus plus jeunes que leur âge.

Vous souciez-vous de vieillir ?

Les sondés se sont exprimés sur les changements qu’ils associaient le plus au vieillissement (réponses multiples). La perte et le blanchiment des cheveux arrivaient en premier (53,7 %), puis la capacité visuelle (myopie ou hypermétropie, 52,7 %), et les rides sur le visage (40,7 %).

Quels changements vous préoccupent-ils le plus au sujet du vieillissement ?

Environ 30 % des répondants ont indiqué qu’ils tentaient de résister activement aux effets de l’âge à travers des mesures préventives. Au sein de ce groupe, le moyen le plus employé était les produits anti-âge (40 %). Ensuite venaient la marche, le bilan médical régulier et les soins dentaires (tous à 36 % environ). Le questionnaire était également à choix multiples.

Quels moyens employez-vous contre les effets du vieillissement ?

