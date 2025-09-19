Qui sont les plus gros buveurs de bière au Japon ?

Japan Data

Ce sondage sur la bière nous révèle quels en sont les plus gros consommateurs parmi les Japonais.

Un sondage sur la bière mené par le site d’informations sur les restaurants Gurunavi auprès de 1 300 personnes âgées de 20 à 69 ans a montré que 52,1 % d’entre elles ont déclaré « aimer » ou « plutôt aimer » cet alcool.

Un écart net entre les sexes a été observé : 41,3 % des femmes et 62,5 % des hommes déclarant « aimer » la bière. Concernant les 20-29 ans, ils étaient 28,6 %, et ce pourcentage augmentait avec l’âge des personnes interrogées, atteignant un pic de 69,2 % chez les personnes âgées de 60 à 69 ans.

En ce qui concerne la fréquence de consommation de bière, les personnes qui buvaient dans un bar ou un restaurant le faisaient le plus souvent « une fois par mois » (14,5 %), tandis que celles qui buvaient à domicile le faisaient le plus souvent « un à deux jours par semaine » (15,7 %). Les hommes boivent de la bière plus fréquemment que les femmes, et les personnes âgées plus souvent que les jeunes générations. Alors qu’à la maison aucun homme dans la vingtaine ne buvait de la bière « cinq jours ou plus par semaine », ce chiffre passait à 23,4 % pour les hommes dans la cinquantaine et à 26,8 % pour ceux dans la soixantaine.

Données utilisées

Sondage sur la bière (en japonais), par le département de recherche de Gurunavi

