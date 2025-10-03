La génération Z au Japon s’éloigne de la consommation d’alcool

Japan Data

Un sondage mené auprès des Japonais dans la vingtaine révèle que près de 60 % d’entre eux consomment de l’alcool moins d’une fois par mois.

Baisse d’intérêt pour la consommation d’alcool chez les jeunes

La société de marketing Mery a mené en juillet une enquête auprès de 300 personnes dans la vingtaine afin d’évaluer leur rapport à la consommation d’alcool. À la question de savoir à quelle fréquence ils boivent, la réponse la plus donnée, de loin (44 %), a été « jamais ». En incluant ceux qui boivent moins d’une fois par mois, la catégorie des personnes qui ne boivent pratiquement pas atteint près de 60 %.

En comparaison, seulement environ 10 % ont déclaré boire quatre à six fois par semaine, et moins de 8 % presque tous les jours. En d’autres termes, seulement un jeune sur six est un buveur régulier.

Lorsque les répondants qui boivent trois fois par mois ou moins ont été interrogés sur les raisons de leur choix, la réponse la plus fréquente était qu’ils n’avaient « aucune raison particulière » (plus de 30 %), suivie d’une « faible tolérance à l’alcool » (près d’un quart), « je peux m’amuser sans boire » (plus de 20 %), et « je n’aime pas le goût » (plus de 20 %).

Chez ceux qui consomment de l’alcool, les boissons les plus populaires étaient les cocktails de type chûhai (près de 60 %), qui sont des long drinks à base de shôchû, suivis de la bière (plus de 40 %) et du vin (un peu moins de 30 %).

La majorité des répondants (environ 60 %), avaient une vision négative de l’usage de l’alcool comme moyen de renforcer la camaraderie professionnelle ou d’améliorer la communication. Cette pratique est connue au Japon sous le nom de nominication, un mot-valise formé à partir du verbe japonais nomu (« boire ») et du mot anglais communication. (Lire aussi : « Nominication » : la culture changeante des soirées arrosées entre collègues)

