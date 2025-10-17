Les Japonais de plus en plus attirés par les boissons non alcoolisées

Japan Data

Le marché des boissons non alcoolisées se développe au Japon. La plupart des consommateurs disent vouloir prendre soin de leur santé. Penchons-nous sur cette dernière enquête du fabricant Suntory.

Selon les estimations du fabricant de boissons Suntory, 46 millions de caisses ont été vendues sur le marché japonais des boissons non alcoolisées en 2024 (une caisse correspond à 24 bouteilles de 350 ml). Cela représente une augmentation de 11 % en glissement annuel et, par rapport à il y a dix ans, une croissance de 1,6 fois la taille du marché.

Selon une enquête de Suntory menée en juin auprès de 30 000 personnes âgées de 20 à 69 ans vivant dans les préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Kanagawa, environ un tiers (9 278 personnes) ont déclaré avoir « bu des boissons non alcoolisées au cours de l’année écoulée ». Parmi eux, 28,4 % buvaient ce type de boisson « une fois par semaine ou plus » et 49,1 % (4 553) buvaient « une fois par mois ou plus ».

Les deux raisons principales évoquées par ce dernier groupe étaient « prendre soin de sa santé » (24,8 %) et « facile à boire » (24,5 %). Mais 51,3 % des personnes de ce groupe disent par ailleurs qu’ils sont « susceptibles d’augmenter leur consommation à l’avenir » et 45,6 % ont déclaré qu’ils étaient « susceptibles de boire plus souvent », ce qui indique que ce marché devrait continuer à se développer.

Données utilisées

Rapport sur les boissons non alcoolisées (en japonais), par Suntory (2025)

(Photo de titre : Pixta)