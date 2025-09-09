Oda Tokito : l’exploit du Grand Chelem doré à 19 ans et 3 mois

Japan Data

À seulement 19 ans et 3 mois, Oda Tokito a réalisé un exploit : accomplir le Grand Chelem doré, à savoir remporter les quatre tournois majeurs de tennis au cours d’une carrière et la médaille d’or aux Paralympiques.

Tous les grands titres à moins de 20 ans

Le 6 septembre, Oda Tokito a remporté la finale de l’US Open de tennis-fauteuil à New-York contre l’Argentin Gustavo Fernandez, faisant de lui, à seulement 19 ans et 3 mois, le détenteur du Grand Chelem doré. Il égale ainsi le record de son prédécesseur Kunieda Shingo, qui avait pris sa retraite en janvier 2023.

Oda a déjà été victorieux trois fois à Roland-Garros (2023, 2024, 2025), deux fois à Wimbledon (2023, 2025), une fois à l’Open d’Australie (2024) et il a obtenu la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris (2024).

Le jeune para-athlète a fait ses débuts dans au tournoi de Roland Garros en 2022. Il avait alors été battu en demi-finale par Kunieda Shingo. L’année suivante, il est sacré champion à Roland Garros à l’âge de 17 ans et 33 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le simple messieurs d’un tournoi du Grand Chelem.

Lors de l’US Open 2025, Oda a remporté deux titres, celui du simple messieurs et celui du double messieurs, où il a fait équipe avec Fernandez, son adversaire en finale du simple.

Victoires d’Oda Tokito au Grand Chelem (simple messieurs)

2022 : Premières participations (sauf à l’Open d’Australie)

2023 : Roland Garros / Wimbledon

2024 : Open d’Australie / Roland Garros

2025 : Roland Garros / Wimbledon / US Open

Oda Tokito Né le 8 mai 2006 dans la préfecture d’Aichi. À l’âge de 9 ans, il est atteint d’un cancer des os (ostéosarcome) et se retrouve en fauteuil roulant. Inspiré par les performances du joueur Kunieda Shingo qu’il a vues à la télévision pendant son hospitalisation, il commence à pratiquer ce parasport et devient professionnel à l’âge de 15 ans et 11 mois. Il fait ses débuts dans les quatre tournois du Grand Chelem à Roland Garros en 2022, et y remporte son premier titre à l’édition 2023, devenant au même moment le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la première place du classement mondial. Il remporte la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.

(Photo de titre : Oda Tokito le 6 septembre à New York. AFP=Jiji)