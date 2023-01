La légende du tennis-fauteuil Kunieda Shingo annonce sa retraite

Actualités

« Je sens que j’ai accompli tout ce que je voulais faire. J’ai donc pris ma décision. »

C’est via son compte Twitter que la star du tennis handisport Kunieda Shingo a ainsi annoncé sa retraite.

Le Japonais de 38 ans est devenu le premier joueur en fauteuil roulant au monde à accomplir le Grand Chelem en carrière, qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs au cours d’une carrière, et le Grand Chelem doré en carrière, qui inclut la médaille d’or aux Jeux paralympiques.

« J’ai vécu une merveilleuse vie en tant que joueur de tennis-fauteuil », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Paralysé de la partie inférieure du corps à cause d’une tumeur à la moelle épinière, Kunieda est en chaise roulante depuis ses 9 ans. Il foule le court de tennis pour la première fois à 11 ans et débute les tournois six ans plus tard. Il devient le meilleur joueur mondial dans sa discipline à 22 ans.

Selon la Fédération internationale de tennis, Kunieda a remporté 28 tournois de Grand Chelem en simple et 22 en double.



