Élections du 4 octobre 2025 : comment le nouveau président du PLD est-il choisi ?

Ishiba Shigeru ayant annoncé sa démission en tant que Premier ministre et président de son parti, le Parti libéral-démocrate, celui-ci votera le 4 octobre 2025 pour élire son nouveau chef. Comment se déroulera le scrutin concrètement ?

Le 7 septembre 2025, Ishiba Shigeru ayant donné sa démission de son poste de Premier ministre, son parti le PLD va devoir se choisir un nouveau président le 4 octobre, et la campagne électorale débutera officiellement le 22 septembre. Plusieurs députés ayant brigué la présidence au scrutin de 2024 ont manifesté leur intention de se représenter.

La moitié des 590 voix revient aux 295 membres du parti élus dans les deux chambres (la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers). Les 295 restants reviennent au million de militants dont les voix seront représentées à la proportionnelle. Le candidat qui remporte la majorité absolue devient le nouveau président du parti. La moitié des votes émanant des militants, les candidats à forte notoriété sont avantagés.

Si personne ne remporte la majorité absolue au premier tour, les deux candidats en tête se présentent à un second tour. En ce cas, les 295 députés de PLD disposent toujours d’une voix chacun, mais les militants ne sont plus représentés que par les 47 circonscriptions du parti, chacune disposant d’une voix, pour un total de 342 voix. Les députés pèsent alors plus lourd dans la balance. Pour remporter le second tour, il faut récupérer les voix des élus qui ont initialement choisi l’un des candidats arrivés troisième ou moins.

En 2024, Ishiba avait remporté le second tour avec seulement 21 voix d’avance, au premier tour il avait été devancé par Takaichi Sanae (154 voix contre 181).

Vu que le PLD gouverne au sein d’une coalition, le vainqueur de cette élection a de fortes chances de devenir Premier ministre, mais cette nomination ne lui garantira pas une accession au pouvoir. En effet, en ce moment le PLD et son soutien, le Kômeitô, ne détiennent la majorité des sièges dans aucune des deux chambres. Or c’est là que se jouera l’élection du prochain Premier ministre japonais.

(Photo de titre : Koizumi Shinjirô, deuxième à partir de la droite, vote au second tour de l’élection pour choisir le président du PLD. Photo prise au siège du parti à Tokyo, le 27 septembre 2024. Jiji)