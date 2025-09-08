Le Premier ministre japonais a annoncé sa démission

Actualités

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a annoncé dimanche sa démission en conséquence de la lourde défaite du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) lors de l’élection de la Chambre des conseillers en juillet.

Lors d’une conférence de presse convoquée à la hâte dans l’après-midi, le dirigeant japonais a déclaré qu’il avait décidé de se retirer de son poste de président du PLD, ce qui signifie qu’il quittera également ses fonctions de Premier ministre.

Les appels à la démission s’étaient multipliés au sein de son parti après la défaite électorale, où la majorité absolue n’avait pas pu être obtenue à avec son allié le parti Kômeitô.

Le PLD va maintenant organiser une élection extraordinaire pour désigner le successeur d’Ishiba, qui quittera ses fonctions par la suite.

Parmi les candidats potentiels figurent le ministre de l’Agriculture Koizumi Shinjirô, 44 ans, les anciens ministres de la Sécurité économique Takaichi Sanae, 64 ans, et Kobayashi Takayuki, 50 ans, le Secrétaire général du cabinet Yoshimasa Hayashi, 64 ans, et l’ancien secrétaire général du PLD Motegi Toshimitsu, 69 ans.

Ishiba avait pris ses fonctions en octobre 2024 et dissout la Chambre des représentants (la chambre basse du Parlement) le même mois pour convoquer des élections anticipées. Cependant, la coalition au pouvoir n’était pas parvenu pas à conserver la majorité absolue dans cette chambre, au milieu d’un scandale de financement politique très médiatisé impliquant plusieurs factions du PLD.

Bien que minoritaire, Ishiba était parvenu à faire adopter le budget de l’État pour l’exercice 2025 grâce au soutien de certains législateurs de l’opposition.

Selon des politologues, l’élaboration de mesures économiques visant à atténuer l’impact des droits de douane élevés imposés par les États-Unis et à lutter contre la hausse des prix dans le pays risque d’être considérablement retardée.

