Japan Data

Les chaleurs écrasantes du mois d’août n’ont pas empêché les touristes étrangers de venir en masse visiter l’archipel japonais. Un nouveau record a été établi.

Selon les estimations publiées par l’Office national du tourisme japonais (JNTO), le nombre de visiteurs étrangers au Japon en août 2025 a atteint 3 428 000, soit une augmentation de 16,9 % en glissement annuel et un record pour ce mois. La barre des trois millions de touristes par mois est par ailleurs franchie sans interruption depuis onze mois consécutifs.

Par nationalité, ce sont les Chinois qui ont représenté la proportion la plus importante de touristes (1 186 000, + 36,5 % en glissement annuel), suivis des Sud-coréens (669 000, + 8,4 %), des Taiwanais (627 000, + 10,0 %) et des Hongkongais (226 100, - 8,3 %) et des Américains (194 500, + 11,7 %).

Parmi les 23 principaux pays et régions d’où viennent les visiteurs, Taïwan et l’Espagne ont enregistré leur meilleur résultat mensuel, tous mois confondus, tandis que 18 autres pays et régions, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Indonésie, ont enregistré leur meilleur résultat pour le mois d’août. En revanche, le nombre de touristes en provenance de Hong Kong, où des informations infondées faisant état d’une catastrophe majeure au Japon se sont répandues sur les réseaux sociaux, a diminué pendant quatre mois consécutifs depuis mai par rapport à la même période l’année précédente.

Données utilisées

Estimations pour le mois d’août, par l’Office national du tourisme japonais

(Photo de titre : Reuters)