Le matsutake, ce champignon rare et prisé de l’automne japonais

Le champignon matsutake est un aliment devenu rare et donc très prisé, et il ne se récolte qu’à l’état sauvage pour l’instant. La plupart de la production provient de l’étranger.

Les champignons matsutake et le riz cuits à la vapeur dans un pot en terre cuite sont l’un des mets emblématiques de l’automne au Japon. Mais la production nationale de matsutake diminue régulièrement ces dernières années, ce qui nécessite d’augmenter massivement les importations.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, la production annuelle nationale de matsutake a atteint son apogée en 1941, avec 12 000 tonnes. Mais elle n’était plus que de 3 500 tonnes en 1960. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, notamment la disparition des satoyama, ces zones rurales qui bordent les forêts et les terres arables, ainsi que les dégâts causés par les parasites et le manque de jeunes générations pour prendre la relève. Ces dernières années, les récoltes sont restées inférieures à 100 tonnes (à l’exception d’une récolte de 140 tonnes en 2010). En 2019, la production est tombée à seulement 14 tonnes, mais en 2024, elle s’est légèrement élevée à 45 tonnes. Les principales zones de production au Japon sont les préfectures de Nagano et d’Iwate.

Actuellement, les champignons matsutake récoltés à l’étranger représentent plus de 90 % de tous les produits sur le marché. La Chine fournit plus de 60 % de toutes ces importations, mais les approvisionnements en provenance des États-Unis et du Canada ont augmenté ces dernières années.

Le matsutake est cueilli à l’état sauvage car les techniques pour le cultiver n’ont pas encore été mises au point, ce qui le rend donc très prisé. Il atteint chaque année des prix élevés pendant la saison des récoltes automnales. Le prix du matsutake produit au Japon varie entre 5 000 et 10 000 yens pour 100 grammes (entre 30 et 60 euros environ), et même le matsutake importé coûte au consommateur entre 1 000 et 3 000 yens.

