Salaires dans le privé : nouveau record mais grand écart entre les hommes et les femmes

Japan Data

Le salaire moyen perçu par les employés du secteur privé au Japon a atteint un nouveau record en 2024, mais le fossé entre les montants des hommes et des femmes demeure important. Quels sont les domaines d’activité qui rapportent le plus ?

Une enquête conduite par l’Agence nationale des impôts a montré que le salaire moyen annuel des employés du secteur privé au Japon en 2024 avait augmenté de 3,9 % en glissement annuel, pour atteindre un record de 4 775 000 yens (environ 27 000 euros). Il s’agit de la quatrième année consécutive de hausse, et le précédent record avait été enregistré en 1997, avec 4 670 000 yens.

Les statistiques sur ce sujet sont établies depuis 1949. Parmi les facteurs ayant contribué à cette situation, on peut citer les efforts déployés par les entreprises pour fidéliser leur personnel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de croissance du salaire minimum.

Le salaire annuel moyen des femmes du secteur privé a atteint 3 332 000 yens (environ 19 000 euros), soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2023. Mais ce montant représente 2,5 millions de yens de moins (14 000 euros) que le salaire moyen des hommes, qui est de 5 867 000 yens (33 000 euros). Le salaire annuel moyen des employés non-réguliers est quant à lui de 2 063 000 yens, accusant ainsi un fossé de plus de 3 millions de yens.

Par domaine d’activité, la moyenne la plus élevée était de 8,32 millions de yens (47 000 euros) pour les secteurs de l’électricité, du gaz, du chauffage et de l’approvisionnement en eau. S’ensuivent les secteurs des finances et des assurances, avec 7,02 millions de yens (40 000 euros), puis ceux de l’information et des communication, avec 6,60 millions de yens (37 000 yens). Le salaire annuel moyen le plus faible concernait le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, avec 2,79 millions de yens (16 000 euros).

Salaire annuel moyen du secteur privé par statut et sexe

Employés réguliers 5 449 000 Employés non-réguliers 2 063 000 Femmes 3 332 000 Hommes 5 867 000

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de l’Agence nationale des impôts.

Données utilisées

Données sur le salaire du secteur privé (en japonais) de l’Agence nationale des impôts.

(Photo de titre : Pixta)