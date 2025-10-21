Les Premiers ministres du Japon les plus jeunes et les plus âgés

Japan Data

On pense souvent à Itô Hirobumi, le premier à être devenu Premier ministre du Japon, comme à un homme d’État âgé, mais il reste à ce jour le plus jeune à avoir occupé cette fonction. Voici les Premiers ministres les plus jeunes et les plus âgés.

Des plus jeunes et des plus vieux à la tête du gouvernement

Itô Hirobumi a pris ses fonctions de Premier ministre du Japon en 1885. Au cours des 140 années qui se sont écoulées depuis, il a été le premier des 65 hommes à occuper ce poste, jusqu’à Ishiba Shigeru (2024-2025).

Itô a été Premier ministre à quatre reprises : en 1885-1888, 1892-1896, 1898 et 1900-1901. On le considère généralement comme un homme d’État âgé du début de l’ère moderne au Japon, une image qui a été renforcée par la présence de son visage barbu blanc sur les billets de 1 000 yens pendant de nombreuses années, de 1963 à 1986 ; mais lorsqu’il a pris ses fonctions pour la première fois, il n’avait que 44 ans et deux mois, ce qui fait de lui la plus jeune personne de l’histoire du Japon à avoir occupé le poste de Premier ministre.

Dans l’après-guerre, le plus jeune homme politique à avoir occupé cette fonction était Abe Shinzô, âgé de 52 ans lorsqu’il a entamé son premier mandat, en 2006.

Les Premiers ministres du Japon les plus jeunes

Nom Première prise de fonction Âge Itô Hirobumi Décembre 1885 44 ans, 2 mois Konoe Fumimaro Juin 1937 45 ans, 7 mois Kuroda Kiyotaka Avril 1888 47 ans, 5 mois Yamagata Aritomo Décembre 1889 51 ans, 6 mois Abe Shinzô ★ Septembre 2006 52 ans, 0 mois Katsura Tarô Juin 1901 53 ans, 4 mois Tanaka Kakuei ★ Juillet 1972 54 ans, 2 mois Noda Yoshihiko ★ Septembre 2011 54 ans, 3 mois Hosokawa Morihiro ★ Août 1993 55 ans, 6 mois Saionji Kinmochi Janvier 1906 56 ans, 1 mois Matsukata Masayoshi Mai 1891 56 ans, 1 mois

Les Premiers ministres de l’après-guerre sont notés avec ★.

Si l’on s’intéresse aux Premiers ministres les plus âgés de l’histoire du Japon, on trouve en tête Suzuki Kantarô, qui a occupé ce poste pendant quelques mois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir été élu à l’âge de 77 ans. On trouve également dans cette liste Fukuda Takeo, qui a pris ses fonctions en 1976 à l’âge de 71 ans et 11 mois ; il fait partie du seul duo père-fils de l’histoire du pays à avoir occupé les plus hautes fonctions politiques : Fukuda Yasuo avait également 71 ans lorsqu’il a été élu Premier ministre, en 2007.

Les Premiers ministres du Japon les plus âgés

Nom Première prise de fonction Âge Suzuki Kantarô Avril 1945 77 ans, 3 mois Inukai Tsuyoshi Décembre 1931 76 ans, 6 mois Kiyoura Keigo Janvier 1924 73 ans, 9 mois Saitô Makoto Mai 1932 73 ans, 5 mois Shidehara Kijûrô ★ Octobre 1945 73 ans, 0 mois Ishibashi Tanzan ★ Décembre 1956 72 ans, 2 mois Miyazawa Kiichi ★ Novembre 1991 72 ans, 0 mois Fukuda Takeo ★ Décembre 1976 71 ans, 11 mois Hatoyama Ichirô★ Décembre 1954 71 ans, 11 mois Suga Yoshihide ★ Septembre 2020 71 ans, 9 mois

Les Premiers ministres de l’après-guerre sont notés avec ★.



Le Premier ministre Fukuda Takeo (1976–78) [gauche] et son fils, le Premier ministre Fukuda Yasuo (2007–2008). (Jiji)

Données utilisées

Liste des Premiers ministres, publiée par le Bureau du Premier ministre

(Photo de titre : Itô Hirobumi, le tout premier Premier ministre du Japon et également le plus jeune [avec l’aimable autorisation de la Bibiliothèque nationale de la Diète], et Abe Shinzô, le plus jeune Premier ministre de l’après-guerre [Reuters])