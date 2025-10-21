Les Premiers ministres du Japon les plus jeunes et les plus âgés

Les Premiers ministres du Japon les plus jeunes et les plus âgésPolitique
Des plus jeunes et des plus vieux à la tête du gouvernement
Itô Hirobumi a pris ses fonctions de Premier ministre du Japon en 1885. Au cours des 140 années qui se sont écoulées depuis, il a été le premier des 65 hommes à occuper ce poste, jusqu’à Ishiba Shigeru (2024-2025).
Itô a été Premier ministre à quatre reprises : en 1885-1888, 1892-1896, 1898 et 1900-1901. On le considère généralement comme un homme d’État âgé du début de l’ère moderne au Japon, une image qui a été renforcée par la présence de son visage barbu blanc sur les billets de 1 000 yens pendant de nombreuses années, de 1963 à 1986 ; mais lorsqu’il a pris ses fonctions pour la première fois, il n’avait que 44 ans et deux mois, ce qui fait de lui la plus jeune personne de l’histoire du Japon à avoir occupé le poste de Premier ministre.
Dans l’après-guerre, le plus jeune homme politique à avoir occupé cette fonction était Abe Shinzô, âgé de 52 ans lorsqu’il a entamé son premier mandat, en 2006.
Les Premiers ministres du Japon les plus jeunes
|Nom
|Première prise de fonction
|Âge
|Itô Hirobumi
|Décembre 1885
|44 ans, 2 mois
|Konoe Fumimaro
|Juin 1937
|45 ans, 7 mois
|Kuroda Kiyotaka
|Avril 1888
|47 ans, 5 mois
|Yamagata Aritomo
|Décembre 1889
|51 ans, 6 mois
|Abe Shinzô ★
|Septembre 2006
|52 ans, 0 mois
|Katsura Tarô
|Juin 1901
|53 ans, 4 mois
|Tanaka Kakuei ★
|Juillet 1972
|54 ans, 2 mois
|Noda Yoshihiko ★
|Septembre 2011
|54 ans, 3 mois
|Hosokawa Morihiro ★
|Août 1993
|55 ans, 6 mois
|Saionji Kinmochi
|Janvier 1906
|56 ans, 1 mois
|Matsukata Masayoshi
|Mai 1891
|56 ans, 1 mois
Les Premiers ministres de l’après-guerre sont notés avec ★.
Si l’on s’intéresse aux Premiers ministres les plus âgés de l’histoire du Japon, on trouve en tête Suzuki Kantarô, qui a occupé ce poste pendant quelques mois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir été élu à l’âge de 77 ans. On trouve également dans cette liste Fukuda Takeo, qui a pris ses fonctions en 1976 à l’âge de 71 ans et 11 mois ; il fait partie du seul duo père-fils de l’histoire du pays à avoir occupé les plus hautes fonctions politiques : Fukuda Yasuo avait également 71 ans lorsqu’il a été élu Premier ministre, en 2007.
Les Premiers ministres du Japon les plus âgés
|Nom
|Première prise de fonction
|Âge
|Suzuki Kantarô
|Avril 1945
|77 ans, 3 mois
|Inukai Tsuyoshi
|Décembre 1931
|76 ans, 6 mois
|Kiyoura Keigo
|Janvier 1924
|73 ans, 9 mois
|Saitô Makoto
|Mai 1932
|73 ans, 5 mois
|Shidehara Kijûrô ★
|Octobre 1945
|73 ans, 0 mois
|Ishibashi Tanzan ★
|Décembre 1956
|72 ans, 2 mois
|Miyazawa Kiichi ★
|Novembre 1991
|72 ans, 0 mois
|Fukuda Takeo ★
|Décembre 1976
|71 ans, 11 mois
|Hatoyama Ichirô★
|Décembre 1954
|71 ans, 11 mois
|Suga Yoshihide ★
|Septembre 2020
|71 ans, 9 mois
Les Premiers ministres de l’après-guerre sont notés avec ★.
Données utilisées
- Liste des Premiers ministres, publiée par le Bureau du Premier ministre
(Photo de titre : Itô Hirobumi, le tout premier Premier ministre du Japon et également le plus jeune [avec l’aimable autorisation de la Bibiliothèque nationale de la Diète], et Abe Shinzô, le plus jeune Premier ministre de l’après-guerre [Reuters])