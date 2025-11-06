Japan Data

Quel est le plat d’accompagnement préféré des Japonais ?

Gastronomie

Une enquête menée auprès de 14 000 personnes à travers le Japon a révélé que le poulet frit karaage est l’accompagnement préféré d’une majorité d’entre elles.
Le karaage en tête

Un sondage réalisé en ligne en août 2025 a proposé à 14 000 personnes de donner leur(s) accompagnement(s) préféré(s) dans une liste de 30 mets. Le poulet frit karaage est arrivé en tête (67,4 %) pour la cinquième année consécutive, suivi par le steak haché, les raviolis chinois (gyôza) et les lamelles de viande grillée (yakiniku), tous avec un pourcentage d’environ 64 %.

Quels sont vos plats d’accompagnement favoris ?

À quelle fréquence et sous quelle forme le karaage était-il consommé ? Ceux qui en mangent au moins une fois par mois l’achètent sous forme de plat préparé (42,8 %). Viennent ensuite ceux qui le cuisinent à la maison (36,8 %), ceux qui optent pour des produits surgelés (27,6 %) et ceux qui l’achètent dans des magasins de proximité (20,3 %).

Où vous procurez-vous du karaage ?

En ce qui concerne les morceaux de poulet préférés pour le karaage, la cuisse (momo) domine avec 82,9 % des réponses. La répartition par morceaux montre que les femmes préfèrent davantage la cuisse, tandis que la poitrine (mune) est plus appréciée par les hommes.

La partie du poulet que je préfère pour le karaage est...

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)

gastronomie viande aliment