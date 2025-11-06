Quel est le plat d’accompagnement préféré des Japonais ?Gastronomie
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Le karaage en tête
Un sondage réalisé en ligne en août 2025 a proposé à 14 000 personnes de donner leur(s) accompagnement(s) préféré(s) dans une liste de 30 mets. Le poulet frit karaage est arrivé en tête (67,4 %) pour la cinquième année consécutive, suivi par le steak haché, les raviolis chinois (gyôza) et les lamelles de viande grillée (yakiniku), tous avec un pourcentage d’environ 64 %.
À quelle fréquence et sous quelle forme le karaage était-il consommé ? Ceux qui en mangent au moins une fois par mois l’achètent sous forme de plat préparé (42,8 %). Viennent ensuite ceux qui le cuisinent à la maison (36,8 %), ceux qui optent pour des produits surgelés (27,6 %) et ceux qui l’achètent dans des magasins de proximité (20,3 %).
En ce qui concerne les morceaux de poulet préférés pour le karaage, la cuisse (momo) domine avec 82,9 % des réponses. La répartition par morceaux montre que les femmes préfèrent davantage la cuisse, tandis que la poitrine (mune) est plus appréciée par les hommes.
Données utilisées
- Sondage sur le karaage (en japonais), par Nichirei Foods
(Photo de titre : Pixta)