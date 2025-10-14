Prix Nobel : la liste complète des lauréats d’origine japonaise, avec deux nouvelles récompenses en 2025

Prix Nobel : la liste complète des lauréats d’origine japonaise, avec deux nouvelles récompenses en 2025Science Technologie
Deux scientifiques japonais ont reçu le prix Nobel en octobre 2025.
Le 6 octobre, Sakaguchi Shimon, de l’Université d’Osaka, a été l’un des trois lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte des cellules T régulatrices, qui suppriment les réponses immunitaires excessives. Deux jours plus tard, Kitagawa Susumu, de l’Université de Kyoto, a été l’un des trois lauréats du prix Nobel de chimie pour avoir mis au point des matériaux poreux appelés « structures métallo-organiques » qui pourraient être utilisés pour séparer et stocker, par exemple, les gaz à effet de serre et les substances nocives, et qui pourraient contribuer à lutter contre les problèmes environnementaux mondiaux.
Il y a désormais 31 lauréats d’origine japonaise du prix Nobel dans les domaines de la paix, des sciences et de la littérature. Le dernier à avoir été récompensé en physiologie ou médecine avant cette année était Honjo Tasuku en 2018, et le plus récent en chimie était Yoshino Akira en 2019.
Liste des lauréats japonais du prix Nobel
2025 Chimie
Kitagawa Susumu
- Professeur émérite à l’Université de Kyoto
- Nommé avec deux autres personnes pour « le développement des structures métallo-organiques ».
2025 Physiologie ou médecine
Sakaguchi Shimon
- Professeur spécialement invité à l’Université d’Osaka
- Nommé avec deux autres personnes pour ses « découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique ».
2024 Paix
Nihon Hidankyô, la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H
- Le groupe a été nommé pour ses efforts à « œuvrer à un monde sans armes nucléaires et à démontrer à travers des témoignages personnels qu’elles ne doivent plus jamais être utilisées ». (Voir notre article lié)
2021 Physique
Syukuro Manabe (Manabe Shukurô)
- De nationalité américaine, expert en météorologie
- Programme de sciences atmosphériques et océaniques, Université de Princeton
- Nommé pour ses contributions révolutionnaires à notre compréhension des systèmes physiques complexes.
2019 Chimie
Yoshino Akira
- Membre honoraire, entreprise Asahi Kasei, et professeur à l’Université Meijô
- Nommé pour le développement des batteries lithium-ion. (Voir notre article lié)
2018 Physiologie ou médecine
Honjo Tasuku
- Éminent professeur, Université de Kyoto
- Nommé pour sa découverte de la thérapie du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative. (Voir notre article lié)
2017 Littérature
Kazuo Ishiguro
- Écrivain, de nationalité britannique
- Auteur « qui a révélé, dans des romans d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous avons de notre relation au monde ». (Voir notre article lié)
2016 Physiologie ou médecine
Ôsumi Yoshinori
- Professeur émérite, Institut de technologie de Tokyo
- Nommé pour ses découvertes sur les mécanismes de l’autophagie, processus par lequel des protéines non nécessaires et dysfonctionnelles à l’intérieur de cellules se dégradent et se recyclent.
2015 Physique
Kajita Takaaki
- Directeur, Institut de recherche sur les rayons cosmiques, Université de Tokyo
- Nommé pour sa contribution à la découverte des oscillations des neutrinos, qui démontre que les neutrinos ont une masse.
2015 Physiologie ou médecine
Ômura Satoshi
- Professeur de l’Université Kitasato
- Nommé pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre les infections causées par des parasites nématodes.
2014 Physique
Akasaki Isamu
- Professeur à l’Université Meijô et professeur émérite à l’Université de Nagoya
- Nommé pour l’invention des diodes électroluminescentes bleues efficaces, qui ont permis de créer des sources de lumière blanche et claire, économes en énergie.
Amano Hiroshi
- Professeur à l’Université de Nagoya
- Idem (voir ci-dessus)
Nakamura Shûji
- De nationalité américaine, professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara
- Idem (voir ci-dessus)
2012 Physiologie ou médecine
Yamanaka Shinya
- Professeur au Centre de recherche et d’application des cellules iPS (CiRA) de l’Université de Kyoto
- Nommé pour le développement de cellules souches pluripotentes induites (iPS) qui peuvent se transformer en cellules de différents organes.
2010 Chimie
Negishi Eiichi
- Professeur à l’Université Purdue aux États-Unis
- Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique.
Suzuki Akira
- Professeur émérite de l’Université de Hokkaidô
- Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique.
2008 Physique
Nambu Yôichirô
- De nationalité américaine,professeur émérite de l’Université de Chicago aux États-Unis
- Nommé pour la découverte du mécanisme de brisure spontanée de symétrie en physique subatomique.
Kobayashi Makoto
- Professeur émérite de l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie
- Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature.
Masukawa Toshihide
- Professeur émérite de l’Université de Tokyo
- Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature.
2008 Chimie
Shimomura Osamu
- Professeur émérite de l’Université de Boston aux États-Unis
- Nommé pour la découverte et le développement de la protéine fluorescente verte, la GFP.
2002 Chimie
Tanaka Kôichi
- Chercheur au Centre de recherche central de Shimadzu Corp.
- Nommé pour le développement de méthodes d’identification et d’analyse structurale de macromolécules biologiques.
2002 Physique
Koshiba Masatoshi
- Professeur émérite de l’Université de Tokyo
- Nommé pour la détection des particules neutrinos.
2001 Chimie
Noyori Ryôji
- Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Nagoya
- Nommé pour ses travaux sur la chiralité des réactions d’hydrogénation catalysées.
2000 Chimie
Shirakawa Hideki
- Professeur émérite de l’Université de Tsukuba
- Nommé pour la découverte des polymères conducteurs.
1994 Littérature
Ôe Kenzaburô
- Écrivain
- Nommé pour savoir créer avec une grande force poétique un monde imaginaire où la vie et le mythe se condensent pour former un tableau déroutant de la fragile situation humaine actuelle à travers des œuvres comme Une affaire personnelle (1964). (Voir notre article lié)
1987 Physiologie ou médecine
Tonegawa Susumu
- Professeur à l’Institut des technologies du Massachussetts aux États-Unis
- Nommé pour sa découverte du principe génétique de la génération de la diversité des anticorps.
1981 Chimie
Fukui Kenichi
- Professeur à l’Université de Kyoto
- Nommé pour ses théories sur les mécanismes des réactions chimiques.
1974 Paix
Satô Eisaku
- Ancien Premier ministre du Japon
- Nommé pour sa politique pacifiste et opposée à la prolifération nucléaire.
1973 Physique
Esaki Reona
- Chercheur en chef du Centre de recherche Watson d’IBM aux États-Unis
- Nommé pour ses découvertes expérimentales de l’effet tunnel de l’électron.
1968 Littérature
Kawabata Yasunari
- Écrivain
- Nommé pour son œuvre riche en idées et remplie d’esprit de liberté et de recherche de la vérité, qui a réussi à avoir une grande influence sur son époque, avec des œuvres telles que La danseuse d’Izu (1927) et Pays de neige (1935-1937). (Voir notre article lié)
1965 Physique
Tomonaga Shinichirô
- Professeur à l’Université d’éducation de Tokyo
- Nommé pour ses travaux fondamentaux en électrodynamique quantique qui ont permis de formuler la théorie de la normalisation.
1949 Physique
Yukawa Hideki
- Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Tokyo
- Nommé pour sa prédiction de l’existence des mésons à partir de travaux théoriques sur les forces nucléaires. (Voir notre article lié)
(Photo de titre : Sakaguchi Shimon [gauche], et Kitagawa Susumu, lauréats du prix Nobel en 2025. © Jiji)