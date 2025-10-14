Prix Nobel : la liste complète des lauréats d’origine japonaise, avec deux nouvelles récompenses en 2025

Japan Data

Deux nouveaux Japonais ont reçu le prix Nobel en 2025. Il s’agit de Sakaguchi Shimon (et deux autres personnes) en physiologie ou médecine pour ses travaux liés au système immunitaire, ainsi que Kitagawa Susumu (et deux autres personnes) en physique pour le développement de nouveaux matériaux prometteurs.

Deux scientifiques japonais ont reçu le prix Nobel en octobre 2025.

Le 6 octobre, Sakaguchi Shimon, de l’Université d’Osaka, a été l’un des trois lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte des cellules T régulatrices, qui suppriment les réponses immunitaires excessives. Deux jours plus tard, Kitagawa Susumu, de l’Université de Kyoto, a été l’un des trois lauréats du prix Nobel de chimie pour avoir mis au point des matériaux poreux appelés « structures métallo-organiques » qui pourraient être utilisés pour séparer et stocker, par exemple, les gaz à effet de serre et les substances nocives, et qui pourraient contribuer à lutter contre les problèmes environnementaux mondiaux.

Il y a désormais 31 lauréats d’origine japonaise du prix Nobel dans les domaines de la paix, des sciences et de la littérature. Le dernier à avoir été récompensé en physiologie ou médecine avant cette année était Honjo Tasuku en 2018, et le plus récent en chimie était Yoshino Akira en 2019.

Liste des lauréats japonais du prix Nobel

2025 Chimie

Kitagawa Susumu

Professeur émérite à l’Université de Kyoto

Nommé avec deux autres personnes pour « le développement des structures métallo-organiques ».

2025 Physiologie ou médecine

Sakaguchi Shimon

Professeur spécialement invité à l’Université d’Osaka

Nommé avec deux autres personnes pour ses « découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique ».

2024 Paix

Nihon Hidankyô, la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H

Le groupe a été nommé pour ses efforts à « œuvrer à un monde sans armes nucléaires et à démontrer à travers des témoignages personnels qu’elles ne doivent plus jamais être utilisées ». (Voir notre article lié)

2021 Physique

Syukuro Manabe (Manabe Shukurô)

De nationalité américaine, expert en météorologie

Programme de sciences atmosphériques et océaniques, Université de Princeton

Nommé pour ses contributions révolutionnaires à notre compréhension des systèmes physiques complexes.

2019 Chimie

Yoshino Akira

Membre honoraire, entreprise Asahi Kasei, et professeur à l’Université Meijô

Nommé pour le développement des batteries lithium-ion. (Voir notre article lié)

2018 Physiologie ou médecine

Honjo Tasuku

Éminent professeur, Université de Kyoto

Nommé pour sa découverte de la thérapie du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative. (Voir notre article lié)

2017 Littérature

Kazuo Ishiguro

Écrivain, de nationalité britannique

Auteur « qui a révélé, dans des romans d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous avons de notre relation au monde ». (Voir notre article lié)

2016 Physiologie ou médecine

Ôsumi Yoshinori

Professeur émérite, Institut de technologie de Tokyo

Nommé pour ses découvertes sur les mécanismes de l’autophagie, processus par lequel des protéines non nécessaires et dysfonctionnelles à l’intérieur de cellules se dégradent et se recyclent.

2015 Physique

Kajita Takaaki

Directeur, Institut de recherche sur les rayons cosmiques, Université de Tokyo

Nommé pour sa contribution à la découverte des oscillations des neutrinos, qui démontre que les neutrinos ont une masse.

2015 Physiologie ou médecine

Ômura Satoshi

Professeur de l’Université Kitasato

Nommé pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre les infections causées par des parasites nématodes.

2014 Physique

Akasaki Isamu

Professeur à l’Université Meijô et professeur émérite à l’Université de Nagoya

Nommé pour l’invention des diodes électroluminescentes bleues efficaces, qui ont permis de créer des sources de lumière blanche et claire, économes en énergie.

Amano Hiroshi

Professeur à l’Université de Nagoya

Idem (voir ci-dessus)

Nakamura Shûji

De nationalité américaine, professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara

Idem (voir ci-dessus)

2012 Physiologie ou médecine

Yamanaka Shinya

Professeur au Centre de recherche et d’application des cellules iPS (CiRA) de l’Université de Kyoto

Nommé pour le développement de cellules souches pluripotentes induites (iPS) qui peuvent se transformer en cellules de différents organes.

2010 Chimie

Negishi Eiichi

Professeur à l’Université Purdue aux États-Unis

Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique.

Suzuki Akira

Professeur émérite de l’Université de Hokkaidô

Nommé pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique.

2008 Physique

Nambu Yôichirô

De nationalité américaine,professeur émérite de l’Université de Chicago aux États-Unis

Nommé pour la découverte du mécanisme de brisure spontanée de symétrie en physique subatomique.

Kobayashi Makoto

Professeur émérite de l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie

Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature.

Masukawa Toshihide

Professeur émérite de l’Université de Tokyo

Nommé pour la découverte de l’origine de la brisure de symétrie qui prédit l’existence d’au moins trois familles de quarks dans la nature.

2008 Chimie

Shimomura Osamu

Professeur émérite de l’Université de Boston aux États-Unis

Nommé pour la découverte et le développement de la protéine fluorescente verte, la GFP.

2002 Chimie

Tanaka Kôichi

Chercheur au Centre de recherche central de Shimadzu Corp.

Nommé pour le développement de méthodes d’identification et d’analyse structurale de macromolécules biologiques.

2002 Physique

Koshiba Masatoshi

Professeur émérite de l’Université de Tokyo

Nommé pour la détection des particules neutrinos.

2001 Chimie

Noyori Ryôji

Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Nagoya

Nommé pour ses travaux sur la chiralité des réactions d’hydrogénation catalysées.

2000 Chimie

Shirakawa Hideki

Professeur émérite de l’Université de Tsukuba

Nommé pour la découverte des polymères conducteurs.

1994 Littérature

Ôe Kenzaburô

Écrivain

Nommé pour savoir créer avec une grande force poétique un monde imaginaire où la vie et le mythe se condensent pour former un tableau déroutant de la fragile situation humaine actuelle à travers des œuvres comme Une affaire personnelle (1964). (Voir notre article lié)

1987 Physiologie ou médecine

Tonegawa Susumu

Professeur à l’Institut des technologies du Massachussetts aux États-Unis

Nommé pour sa découverte du principe génétique de la génération de la diversité des anticorps.

1981 Chimie

Fukui Kenichi

Professeur à l’Université de Kyoto

Nommé pour ses théories sur les mécanismes des réactions chimiques.

1974 Paix

Satô Eisaku

Ancien Premier ministre du Japon

Nommé pour sa politique pacifiste et opposée à la prolifération nucléaire.

1973 Physique

Esaki Reona

Chercheur en chef du Centre de recherche Watson d’IBM aux États-Unis

Nommé pour ses découvertes expérimentales de l’effet tunnel de l’électron.

1968 Littérature

Kawabata Yasunari

Écrivain

Nommé pour son œuvre riche en idées et remplie d’esprit de liberté et de recherche de la vérité, qui a réussi à avoir une grande influence sur son époque, avec des œuvres telles que La danseuse d’Izu (1927) et Pays de neige (1935-1937). (Voir notre article lié)

1965 Physique

Tomonaga Shinichirô

Professeur à l’Université d’éducation de Tokyo

Nommé pour ses travaux fondamentaux en électrodynamique quantique qui ont permis de formuler la théorie de la normalisation.

1949 Physique

Yukawa Hideki

Professeur de la faculté des sciences de l’Université de Tokyo

Nommé pour sa prédiction de l’existence des mésons à partir de travaux théoriques sur les forces nucléaires. (Voir notre article lié)

(Photo de titre : Sakaguchi Shimon [gauche], et Kitagawa Susumu, lauréats du prix Nobel en 2025. © Jiji)