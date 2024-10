[Galerie photos] Le combat de Nihon Hidankyô pour l’abolition des armes nucléaires

Réfléchir à la guerre

Cela fait 68 ans que Nihon Hidankyô, la Confédération japonaise des survivants de la bombe A et H, fondée en 1956, œuvre à travers le monde pour faire disparaître les armes nucléaires. Elle a reçu le prix Nobel de la paix le 11 octobre 2024. En photos, voici quelques dates qui ont été essentielles dans le combat de cette association.

(Les informations en gras concernent le Nihon Hidankyô)

Août 1945 Les bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki.



Le nuage atomique au-dessus de Hiroshima. Cette image aurait été prise d’un avion de l’armée américaine survolant l’île de Kurahashi, au sud de Hiroshima, environ une heure après le bombardement. (Jiji)

Mars 1954 Durant un essai nucléaire américain à Bikini, dans les îles Marshall, le thonier japonais « Daigo Fukuryû-maru » est victime des retombées radioactives, contaminant les 23 pêcheurs à son bord. L’opération, appelée Castle Bravo, larguait alors l’arme la plus puissante jamais utilisée par les Américains, 1 000 fois plus que celle qui est tombée sur Hiroshima.

Août 1955 La première conférence du Mouvement mondial pour l’interdiction des armes atomiques se tient à Hiroshima.

Août 1956 La deuxième conférence du Mouvement mondial pour l’interdiction des armes atomiques se tient à Nagasaki. C’est à cette occasion que la décision est prise de former le Nihon Hidankyô, une association de survivants de la bombe atomique.



La deuxième conférence du Mouvement mondial pour l’interdiction des armes atomiques, à Nagasaki. (Kyôdô)

Octobre 1966 Présentation des Demandes sur les particularités liées aux dégâts atomiques et de la Loi de soutien aux victimes de la bombe atomique.

Juillet 1981 Lancement d’une action légale pour faire reconnaitre la responsabilité juridique des pays dans les guerres.

Juin 1982 Déclaration historique de Yamaguchi Senji, irradié du bombardement de Nagasaki, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée au désarmement, où il prononce les célèbres phrases « No more Hiroshima. No more Nagasaki. »



Le discours de Yamaguchi, tenant une photo de ses blessures de la bombe atomique, au siège des Nations unies. (Kyôdô)

Décembre 1996 Le Dôme de la bombe atomique à Hiroshima, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



Le Dôme de la bombe atomique (Pixta)

Avril 2003 Des survivants de la bombe atomique saisissent les tribunaux japonais en recours collectif.

Avril-Mai 2005 Une délégation de Nihon Hidankyô intervient à New York.



Manifestation dans les rues de New York demandant l’élimination de toutes les armes nucléaires, le 1er mai 2005. (Reuters)

Avril 2009 Le président Barack Obama déclare à Prague souhaiter un monde sans armes nucléaires. Il reçoit le prix Nobel de la paix cette année-là.



Le président Barack Obama à Prague. (Reuters)

Avril 2010 Promulgation de la Loi pour le soutien aux maladies liées à la bombe atomique pour une aide financière aux plaignants non-reconnus.

Mai 2010 Lors de la Conférence des parties chargées d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) aux Nations Unies à New York, le délégué des victimes de la bombe, Taniguchi Sumiteru, donne un discours tout en montrant des photos des terribles brûlures terribles dont il a souffert.



Taniguchi Sumiteru (gauche), victime de la bombe atomique, lors de son discours aux Nations Unies à New York. (Jiji)

Août 2015 Déclaration du Nihon Hidankyô lors du 70e anniversaire du bombardement de Hiroshima et Nagasaki.

Avril 2016 Début d’une collecte internationale de signatures appelant à la mise en place de conditions pour l’élimination des armes nucléaires.

Mai 2016 Rencontre entre le président Obama, en visite à Hiroshima, et Tsuboi Sunao, représentant des victimes de la bombe atomique et président du Nihon Hidankyô.



Au Parc du mémorial de la paix de Hiroshima, le 27 mai 2016, le président Obama échange quelques phrases et serre la main de Tsuboi Sunao, un irradié de la bombe atomique devenu un militant actif pour la dénucléarisation. Il est décédé en octobre 2021 à 96 ans. (Jiji)

Juillet 2017 Traité des Nations Unies pour l’interdiction des armes nucléaires.

Octobre 2017 L’ICAN (Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires) reçoit le Prix Nobel de la paix.



Discours de Setsuko Thurlow, survivante de la bombe atomique habitant au Canada, lors de la cérémonie de remise de prix Nobel en décembre 2017. (Nigel Waldron/WireImage/Getty images)



Concert de la remise des prix Nobel en décembre 2017, dans la banlieue d’Oslo. Tanaka Terumi (au premier rang, troisième à partir de la droite), le président du Nihon Hidankyô, et Toshiki Fujimori (à sa gauche), le vice-président, sont montés sur scène. Beatrice Fihn, directrice de l’ICAN, est au centre. (Reuters)

Octobre 2019 Fujimori Toshiki, vice-président du Nihon Hidankyô, présente aux Nations Unies le « Hibakusha Appeal », une pétition de 10 517 872 signatures du monde entier demandant l’élimination des armes nucléaires.



De gauche à droite : Sacha Llorenti, ambassadeur de Bolivie aux Nations Unies, Izumi Nakamistu, secrétaire-général adjointe des Nations Unies, et Fujimori Toshiki, vice-président de Nihon Hidankyô. (Jiji)

Janvier 2021 Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires entre en vigueur.

Octobre 2021 Décès de Tsuboi Sunao, l’ancien président de Nihon Hidankyô.

Mai 2023 Conférence à Hiroshima des chefs d’état du G7. (Voir notre dossier)



Les chefs d’états du G7 ont déposé des gerbes à la mémoire des victimes des bombardements atomiques au Parc du mémorial de la paix. (Stefan Rousseau/WPA Pool/Getty Images)

Octobre 2024 Le Nihon Hidankyô reçoit le prix Nobel de la paix.



Jørgen Watne Frydnes, président du comité Nobel, affiche le logo du Nihon Hidankyô à l’annonce du récipiendaire du prix Nobel de la paix. (Reuters)

(Photo de titre : un panneau devant le centre Nobel de la paix à Oslo félicitant le Nihon Hidankyô, lauréat du prix Nobel de la paix. Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images)