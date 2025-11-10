Le classement des gares les plus bondées de la compagnie JR East

Japan Data

Les trains de la compagnie JR East desservent la plupart des gares les plus bondées du Japon. Voyons le classement par nombre de passagers embarquant quotidiennement.

Selon les données fournies par la compagnie ferroviaire JR East pour l’année fiscale 2024 (avril 2024-mars 2025), la gare de Shinjuku est celle où les passagers sont les plus nombreux au quotidien à embarquer dans les trains, avec 666 809 personnes (+ 2,5 % en glissement annuel). De nombreuses entreprises ont établi leur siège dans ce quartier, tandis que les grands magasins et les nombreux lieux de divertissement situés autour de la gare attirent en permanence une foule de personnes. En tant que principal nœud ferroviaire, la gare de Shinjuku voit chaque jour transiter un grand nombre de voyageurs qui y effectuent leur correspondance entre les lignes JR East et les réseaux Keiô, Odakyû, Tokyo Metro ou Toei Subway.

Les deuxième et troisième gares du classement sont respectivement Ikebukuro (499 128 personnes, + 1,9 %) et Tokyo (434 564, + 7,6 %). Viennent ensuite celles de Yokohama, Shibuya, Shinagawa, Ômiya, Shinbashi, Akihabara et Kita-Senju.

Il se trouve que ce classement des dix premières gares est exactement le même que celui de 2023. (Il s’agit ici uniquement des usagers qui montent dans le train. Ceux qui en descendent ne sont pas comptabilisés.) Notons de même que toutes les 100 premières gares de la liste ont vu leur nombre de passagers augmenter.

Parmi les 30 gares de la ligne Yamanote, qui fait le tour du centre de Tokyo, 26 figuraient dans le top 100, de Shinjuku à Komagome, qui occupait la 98e place avec 43 540 passagers. Les gares de la Yamanote qui ne figuraient pas dans le top 100 étaient Tabata, Mejiro, Uguisudani et Takanawa Gateway. Uguisudani a enregistré 27 fois moins de passagers que Shinjuku, avec seulement 24 460 passagers. Takanawa Gateway, la gare la plus récente de la ligne circulaire, a enregistré le nombre de passagers le plus faible, avec 14 209 personnes. Mais ayant ouvert ses portes en 2020 seulement, la gare devrait voir son nombre de passagers augmenter à mesure que le développement de la zone environnante se poursuit.

